إيدي هاو: أشعر بالإحباط لعدم الفوز على تشيلسي

عبر إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل عن شعوره بالإحباط بعد تعادل فريقه مع تشيلسي.

وتعادل تشيلسي مع نيوكاسل بهدفين لكل فريق، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

وقال إيدي هاو عبر بي بي سي: "الأمر صعب لأننا لعبنا بشكل جيد جدًا اليوم. قدمنا أداءً رائعًا، خاصة في الشوط الأول. أشعر بالإحباط الشديد من أجل اللاعبين لأننا لم نحقق الفوز".

وأضاف "الشوط الأول كان تذكيرًا بمدى قوتنا. كنا ممتازين بدنيًا، والضغط كان رائعًا، وكنا مصدر تهديد حقيقي. هذا دليل إضافي على أننا نتحسن، ونحتاج إلى تقديم المزيد من هذا المستوى".

وعن مهاجم فريقه نيك فولتيمادة قال "إنه لعب بشكل رائع وكانت أفضل مباراة له معنا. كان يتحكم في إيقاع اللعب كنقطة ارتكاز في الهجوم، ركض بلا توقف واستغل الفرص بشكل ممتاز".

وعن عدم احتساب ركلة جزاء لفريقه قال: "أعتقد أنها كانت ركلة جزاء واضحة تمامًا، والمدافع دخل بعنف زائد. في أي مكان آخر في الملعب كانت ستُحتسب خطأ. لذلك أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم احتسابها".

وعن إهدار المزيد من النقاط، قال: الأمر مؤلم لنا لأننا مررنا بهذا الموقف من قبل. كل ما يمكننا فعله هو التعلم من هذه التجارب ومحاولة التحسن. لو حصلنا على تلك النقاط، لكنا الآن في وضع مختلف".

وتأخر تشيلسي في الشوط الأول بهدفين قبل أن يعود ويتعادل في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 29 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 23 في المركز الـ11.

