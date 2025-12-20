جواو بيدرو: كنا نعلم صعوبة مواجهة نيوكاسل.. وهذا سر هدفي

شدد جواو بيدرو مهاجم تشيلسي على أنه كان يعرف صعوبة مواجهة نيوكاسل في ملعبه، وذلك بعد التعادل بين الفريقين.

وتعادل تشيلسي مع نيوكاسل بهدفين لكل فريق، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

وقال جواو بيدرو عبر بي بي سي: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. لعبنا أفضل منهم في الشوط الثاني وسجلنا هدفين، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد".

وأضاف "حصلنا على نقطة وعلينا أن نواصل التقدم. لم نبدأ بشكل جيد في الشوط الأول، واستقبلنا هدفين بسرعة كبيرة. هم يلعبون بدعم الجماهير، ونعرف أن الأمر يكون صعبًا."

وعن هدفه، قال: "قلت لـ سانشيز بين الشوطين أن يمرر لي الكرة بهذه الطريقة، سيطرت عليها للأمام وسجلت هدفًا رائعًا. كان هدفًا مختلفًا".

وأتم تصريحاته "أحتاج أن أتعلم كيف ألعب هذا النوع من المباريات، لأنه لا يمكنك الخروج بالتعادل دائمًا في مثل هذه المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتأخر تشيلسي في الشوط الأول بهدفين قبل أن يعود ويتعادل في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 29 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 23 في المركز الـ11.

