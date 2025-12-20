دوري القسم الثالث - بعد التأخر بـ 5 أهداف.. دمياط ينسحب أمام القابوطي

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 17:57

كتب : رضا السنباطي

دمياط

انسحب فريق دمياط أمام القابوطي في دوري القسم الثالث بعد التأخر بخمسة أهداف دون رد.

وشارك دمياط بفريق 2005 عقب قرار إقالة الجهاز الفني بقيادة هاني أبو الفضل ومغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق.

وأوضح هاني أبو الفضل المدير الفني السابق لفريق دمياط في وقت سابق أن اللجنة المعينة للنادي قررت إقالته بسبب اعتقادهم أنه حرض اللاعبين على الرحيل.

وقال أبو الفضل لـ FilGoal.com: "تحمل لاعبو دمياط فترة طويلة دون الحصول على مستحقاتهم، وكنت أطالبهم بالصبر حتى لا يضيع مجهودنا في دوري القسم الثالث".

وأضاف "كل الوعود التي قدمتها اللجنة المعينة ومديرية الشباب والرياضة لم تنفذ".

وتابع "قال لي اللاعبون انتظرنا كثيرا من أجلك، لكن لا توجد وعود نفذت، لك أستطع الحديث معهم بعد كل هذه الفترة، فقرروا مغادرة الفريق قبل مواجهة القابوطي في الدوري".

وواصل "اعتقدت مديرية الشباب والرياضة أنني وراء تحريض اللاعبين فقررت اللجنة المعينة إقالتي".

وأنهى حديثه قائلا: "طالبت اللاعبين بالمشاركة في المباراة دون وجودي لكنهم رفضوا، ربما يشارك فريق 2005 في المباراة".

تم حل مجلس إدارة نادي دمياط في أغسطس الماضي، ومنذ ذلك التوقيت توجد لجنة معينة فقط تدير النادي، مع وجود خلافات كثيرة حول تعيين مجلس إدارة جديد.

