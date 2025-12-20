ماريسكا: التعادل مع نيوكاسل في هذا الملعب أمر جيد

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 17:40

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

عبر إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي عن رضاه بعد تعادل فريقه مع نيوكاسل يونايتد.

وتعادل تشيلسي مع نيوكاسل بهدفين لكل فريق، في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بملعب سانت جيمس بارك.

وقال ماريسكا عقب المباراة لـ بي بي سي: "فخور جدًا باللاعبين. في هذا الملعب أن تكون متأخرًا 2-0 ثم تعود في النتيجة بهذا التوقيت فهو أمر جيد".

وأضاف "استقبال الهدف الأول بعد 3 دقائق في هذا الملعب وأمام هذا الفريق لم يكن جيدًا، لكن الشوط الثاني كان أفضل بكثير. حتى بعد تسجيلنا هدفين، سنحت لنا عدة فرص للفوز بالمباراة وكذلك لهم. كانت مباراة ممتعة للمشاهدين، كلا الفريقين لعبا من أجل الفوز".

وأتم تصريحاته "أن تكون متأخرًا 2-0 بين الشوطين كان صعبًا جدًا مع الضجيج والأجواء وكل شيء، لكننا خرجنا بشيء من المباراة".

وتأخر تشيلسي في الشوط الأول بهدفين قبل أن يعود ويتعادل في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 29 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 23 في المركز الـ11.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

تشيلسي الدوري الإنجليزي ماريسكا
