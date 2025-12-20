دوري المحترفين - القناة يحافظ على الصدارة.. وفوز الداخلية على أسوان

حافظ القناة على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين بالفوز على بروكسي بنتيجة 2-1 في الجولة 16.

وأقيمت اليوم 6 مباريات من المسابقة.

وفاز القناة بنتيجة 2-1 ورفع رصيده لـ 33 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

وانتصر بترول أسيوط على المنصورة بنتيجة 3-2 ورفع رصيده لـ 32 نقطة في المركز الثاني.

وحقق طنطا الفوز على راية بهدف أحمد الحنفي، فيما تعادل الإنتاج الحربي ضد لافيينا بنتيجة 1-1.

وفاز الداخلية على أسوان بهدف دون رد سجله أحمد وائل.

وتختتم المباريات غدا بمواجهة السكة الحديد مع المصرية للاتصالات.

وبدأت الجولة بانتصار مسار على ديروط بسداسية دون رد وتعادل أبو قير للأسمدة مع الترسانة سلبيا.