انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) وست هام.. صدارة مؤقتة
السبت، 20 ديسمبر 2025 - 16:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد وست هام في الجولة الـ 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
انتهت
ق 75: دوناروما يتألق في التصدي لفرصة محققة من سامفريل
ق 69: جوووول هالاند يستغل كرة ارتدت من الحارس ويسجل الثالث
ق 47: دوناروما يبعد ركنية أرضية خطيرة ومتابعة من بوتس يبعدها الحارس الإيطالي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
تيجاني ريندرز يضيف الهدف الثاني لمانشستر سيتي في شباك ويست هام #الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي #ويست_هام pic.twitter.com/CkVO1brLse— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 20, 2025
ق 39 جوووووول الثاااني شرقي يمرر لهالاند والنرويجي يمرر لرينيدرز الذي يراوغ داخل الـ 18 ويسجل الثاني
ق 35 أريولا يمنع الثاني من تسديدة رينيدرز
GOAL!
Who else...? 🤖@ErlingHaaland breaks the deadlock at the second time of asking!#beINPL #MCIWHU #MCFC pic.twitter.com/cfnwZJdvb5— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 20, 2025
ق5. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل