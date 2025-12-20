انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) وست هام.. صدارة مؤقتة

السبت، 20 ديسمبر 2025 - 16:58

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - وست هام

انتهت

ق 75: دوناروما يتألق في التصدي لفرصة محققة من سامفريل

ق 69: جوووول هالاند يستغل كرة ارتدت من الحارس ويسجل الثالث

ق 47: دوناروما يبعد ركنية أرضية خطيرة ومتابعة من بوتس يبعدها الحارس الإيطالي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39 جوووووول الثاااني شرقي يمرر لهالاند والنرويجي يمرر لرينيدرز الذي يراوغ داخل الـ 18 ويسجل الثاني

ق 35 أريولا يمنع الثاني من تسديدة رينيدرز

ق5. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز
