انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) وست هام.. صدارة مؤقتة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد وست هام في الجولة الـ 17 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت

ق 75: دوناروما يتألق في التصدي لفرصة محققة من سامفريل

ق 69: جوووول هالاند يستغل كرة ارتدت من الحارس ويسجل الثالث

ق 47: دوناروما يبعد ركنية أرضية خطيرة ومتابعة من بوتس يبعدها الحارس الإيطالي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39 جوووووول الثاااني شرقي يمرر لهالاند والنرويجي يمرر لرينيدرز الذي يراوغ داخل الـ 18 ويسجل الثاني

ق 35 أريولا يمنع الثاني من تسديدة رينيدرز

ق5. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل