عاد في الشوط الثاني.. تشيلسي يتعادل مع نيوكاسل

تعادل تشيلسي مع نيوكاسل بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب سان جيمس بارك.

نيك فولتماده سجل هدفي نيوكاسل في المباراة، بينما أحرز لتشيلسي كل من ريس جيمس وجواو بيدرو.

التعادل رفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 29 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 23 في المركز الـ11.

التشكيل

بدأ تشيلسي المباراة بمويسيس كايسيدو، الذي عاد لوسط الملعب بعد نهاية إيقافه.

أحداث المباراة

تقدم نيوكاسل مبكرًا عن طريق فولتماده في الدقيقة الثالثة، بمتابعة لفرصة تصدى لها روبيرتو سانشيز من تسديدة أنتوني جوردون.

🔥⚽️ فولتماده يفتتح التسجيل مبكرًا لصالح نيوكاسل، ويُشعل أجواء المباراة منذ الدقائق الأولى#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/mf88ZGazfy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 20, 2025

وفي الدقيقة 20، ومن عرضية جوردون، سجل فولتماده الهدف الثاني لنيوكاسل.

وسجل بيدرو نيتو هدفًا لتشيلسي في الدقيقة 42، لكن لم يُحتسب بداعي وجود لمسة يد.

وفي الشوط الثاني، عاد تشيلسي من بعيد وقلص ريس جيمس الفارق من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 49.

وتعادل جواو بيدرو لتشيلسي في الدقيقة 65، مستغلًا تمريرة من روبيرتو سانشيز وخطأ من ماليك ثياو، لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

وانتهت محاولات الفريقين لتسجيل هدف الفوز دون فائدة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وسيلعب تشيلسي مباراته المقبلة ضد أستون فيلا، بينما يلتقي نيوكاسل مع مانشستر يونايتد.