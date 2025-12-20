انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (2)-(2) تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نيوكاسل ضد تشيلسي في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق65. جووووول التعادل لتشيلسي عن طريق جواو بيدرو مستغلا خطأ من ثياو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

ق49. جوووول تقليص الفارق لتشيلسي عن طريق ريس جيمس بركلة حرة رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. هدف غير محتسب لتشيلسي عن طريق بيدرو نيتو لوجود لمسة يد.

ق20. جوووووول الثاني لنيوكاسل عن طريق فولتمادة من جديد.

ق3. جووووول أول لنيوكاسل عن طريق فولتماده بمتابعة لفرصة جوردون التي تصدى لها روبيرتو سانشيز.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل