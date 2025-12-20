انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (2)-(2) تشيلسي
السبت، 20 ديسمبر 2025 - 14:20
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نيوكاسل ضد تشيلسي في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق65. جووووول التعادل لتشيلسي عن طريق جواو بيدرو مستغلا خطأ من ثياو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.
ق49. جوووول تقليص الفارق لتشيلسي عن طريق ريس جيمس بركلة حرة رائعة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42. هدف غير محتسب لتشيلسي عن طريق بيدرو نيتو لوجود لمسة يد.
ق20. جوووووول الثاني لنيوكاسل عن طريق فولتمادة من جديد.
ق3. جووووول أول لنيوكاسل عن طريق فولتماده بمتابعة لفرصة جوردون التي تصدى لها روبيرتو سانشيز.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
فوتبول إيطاليا: جيسوس يعرض نفسه على ميلان ريندرز: يجب أن نواصل الضغط على أرسنال.. وسعيد بهدفي الأول في ملعبنا جوارديولا: يجب أن نتحسن في بعض الأشياء.. وأشكر هالاند هل يكون أول الهابطين؟ برينتفورد يزيد أوجاع ولفرهامبتون استراحة الدوري الإنجليزي - توتنام (0)-(0) ليفربول.. نهاية الشوط الأول ضحية جوارديولا المفضلة.. مانشستر سيتي يرتقي للصدارة مؤقتا بانتصار على وست هام فولتماده: لا أعرف كيف تعادل تشيلسي معنا.. وجمهور نيوكاسل يحبني التشكيل – سوبوسلاي جناح أيمن ليفربول.. وكولو مواني يقود هجوم توتنام