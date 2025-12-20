مانشستر سيتي يوقف القيد لـ النصر السعودي بسبب 9 ملايين يورو

تسببت شكوى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في إيقاف القيد لنادي النصر السعودي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد عن النصر.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن فيفا قرر إيقاف النصر عن القيد بسبب 9 ملايين يورو متأخرة لصالح مانشستر سيتي ضمن صفقة انتقال إيمريك لابورت للنادي السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن النصر الذي ضم لابورت في صيف 2023 كان مطالبا بتسديد 9 ملايين يورو لمانشستر سيتي في 31 أغسطس الماضي لكنه لم يفعل.

لابورت قضى موسمين بقميص النصر السعودي وانتقل منه بداية الموسم الحالي إلى أتليتك بلباو الإسباني.

وشارك المدافع الإسباني في 69 مباراة بقميص النصر وسجل 9 أهداف وصنع آخر.

ومن المقرر أن النصر مستحقات سيتي خلال الأيام المقبلة من أجل فتح الباب لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الشتوية.

ويتصدر الفريق الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة جمعه خلال 9 جولات.