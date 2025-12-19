كأس عاصمة مصر - الفوز الأول.. الأهلي يهزم سيراميكا كليوباترا

تغلب الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

الفوز هو الأول للفريق الأحمر في تاريخ بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد خسر مباراة الجولة الأولى أمام إنبي 1-0.

فيما خسر سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش 2-0.

المحاولة الخطيرة الأولى أتت في الدقيقة 15 بانفراد صديق أوجولا بمرمى الأهلي، لتمر تسديدته بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 16 سدد مروان عثمان كرة مرت بجوار القائم.

وحاول أحمد رضا للأهلي بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 24 مرت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 26 سدد محمد شريف ليتصدى محمد بسام حارس سيراميكا إلى ركنية.

وأتى الهدف الأول والوحيد في الدقيقة 35 برأسية طاهر محمد طاهر، بعد عرضية من عمر كمال.

وحاول نيتس جراديشار في الدقيقة 43 ولكن تسديدته مرت بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 45 سدد شريف مجددا ليتصدى بسام ومنه إلى العارضة.

وفي الشوط الثاني حاول عمرو قلاوة في الدقيقة 48، لتمر الكرة فوق العارضة.

وسدد محمد شكري للأهلي في الدقيقة 50 لتصطدم الكرة بالدفاع.

وأجرى سيراميكا 3 تبديلات في الدقيقة 56 بنزول جاستيس أرثر وفاخري لاكاي وأيمن سعد بدلا من سعد سمير وعمرو قلاوة وإسلام عيسى.

وتصدى الحارس محمد سيحا لانفراد مروان عثمان في الدقيقة 58.

وحاول أحمد نبيل كوكا للأهلي في الدقيقة 60 ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وأصيب كوكا ليغادر الملعب في الدقيقة 70، ويشارك إبراهيم عادل بدلا منه.

ثم أتى حمزة عبد الكريم وعمر سيد معوض بدلا من محمد عبد الله ومحمد شريف.

وسدد حمزة بالرأس في الدقيقة 72 ولكن الكرة اصطدمت بجراديشار.

وفي الدقيقة 80 شارك حسين الشحات بدلا من جراديشار.

على الجانب الآخر أتى كريم وليد ومحمد رضا بدلا من محمد صادق وعمرو السولية.

وسدد لاكاي في الدقيقة 84 ولكن تألق سيحا في التصدي.

وأخيرا أتى مصطفى العش بدلا من طاهر محمد طاهر في الدقيقة 89.