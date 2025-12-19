مدرب دمياط السابق لـ في الجول: اتهموني بتحريض اللاعبين على الرحيل فأقالوني

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 21:58

كتب : رضا السنباطي

هاني أبو الفضل - الزرقا

أوضح هاني أبو الفضل المدير الفني السابق لفريق دمياط أن اللجنة المعينة للنادي قررت إقالته بسبب اعتقادهم أنه حرض اللاعبين على الرحيل.

وقال أبو الفضل لـ FilGoal.com: "تحمل لاعبو دمياط فترة طويلة دون الحصول على مستحقاتهم، وكنت أطالبهم بالصبر حتى لا يضيع مجهودنا في دوري القسم الثالث".

وأضاف "كل الوعود التي قدمتها اللجنة المعينة ومديرية الشباب والرياضة لم تنفذ".

وتابع "قال لي اللاعبون انتظرنا كثيرا من أجلك، لكن لا توجد وعود نفذت، لك أستطع الحديث معهم بعد كل هذه الفترة، فقرروا مغادرة الفريق قبل مواجهة القابوطي في الدوري".

وواصل "اعتقدت مديرية الشباب والرياضة أنني وراء تحريض اللاعبين فقررت اللجنة المعينة إقالتي".

وأنهى حديثه قائلا: "طالبت اللاعبين بالمشاركة في المباراة دون وجودي لكنهم رفضوا، ربما يشارك فريق 2005 في المباراة".

تم حل مجلس إدارة نادي دمياط في أغسطس الماضي، ومنذ ذلك التوقيت توجد لجنة معينة فقط تدير النادي، مع وجود خلافات كثيرة حول تعيين مجلس إدارة جديد.

دمياط هاني أبو الفضل
