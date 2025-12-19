مكتوميناي: من السهل إلقاء اللوم على مانشستر يونايتد لعدم تألقي

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 21:17

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - مانشستر يونايتد وإيفرتون

شدد سكوت مكتوميناي لاعب نابولي الحالي على أن من السهل إلقاء اللوم على مانشستر يونايتد على عدم تألقه معه.

وانتقل مكتوميناي إلى نابولي في الصيف قبل الماضي وتألق بشدة مع فريق الجنوب خلال الموسم الماضي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي تحت قيادة أنطونيو كونتي وكذلك وحصل على جائزة أفضل لاعب في الكالتشيو.

وقال مكتوميناي عبر CBS: "تألق عدة لاعبين بعد الرحيل من مانشستر يونايتد يعد خطأ النادي؟ من السهل جدا استخدام ذلك كعذر والقول إنهم غادروا مانشستر يونايتد والآن يقدمون مستويات جيدة".

وأضاف "في عامي الأخير معه سجلت 10 أهداف وتوجنا بلقب، وعلى الجانب الآخر ماركوس راشفورد كان لاعبا كبيرا وأحد أساطير النادي وسجل كثيرا، لكن عندما تكون الأضواء مسلطة عليك مباشرة يبدو الأمر أسوأ بكثير في رأيي".

وأنهى حديثه قائلا: "بالنسبة لي من السهل إلقاء اللوم على مانشستر يونايتد، لكن في فترة وجودي قدم لي كل شيء وساعدني في التغذية والتدريبات وتكتيكيا، كل شيء متوفر لتنجح، ليس الأمر أنه لا يقدم لك ما تقدمة الأندية الأخرى".

وفاز نابولي على منافسه ميلان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وينتظر نابولي الفائز من إنتر أمام بولونيا لمواجهته في نهائي البطولة التي تقام في الرياض.

