أمم إفريقيا - استبعاد هالر من قائمة كوت ديفوار بسبب الإصابة

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 18:22

كتب : FilGoal

سيباستيان هالر - كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية

أعلن منتخب كوت ديفوار استبعاد سيباستيان هالر من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2025 بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لبدء حملة الدفاع عن لقبه في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

وتعرض هالر الفائز بلقب أمم إفريقيا 2023 مع الأفيال منذ أيام للإصابة وهو يشارك مع فريقه أوتريخت الهولندي.

وقرر المنتخب تعويضه بإيفان جيسان لاعب أستون فيلا والذي كان متواجدا سلفا في القائمة الاحتياطية.

وكان إيمريس فاي المدير الفني لـ منتخب كوت ديفوار قد أعلن قائمة مكونة من 26 لاعبا.

وبذلك أصبحت قائمة كوت ديفوار في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (ريزا سبور التركي) – محمد كوني (شارلورا البلجيكي) – ألبان لافون (باناثينيكوس اليوناني)

الدفاع: إيمانويل أجابادو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ويلي بولي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) – عثمان ديوماندي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – جويلا دوي (ستراسبورج الفرنسي) – جسيلن كونان (جيل فيستني البرتغالي) – أوديلون كوسونو (أتالانتا الإيطالي) – كريستوفر أوبيري (باشاكشهير التركي) – أرميل زوهوري (إبيريا الجورجي)

الوسط: سيكو فوفانا (رين الفرنسي) – جان فيليب جامبيان (ميتز الفرنسي) – كريست إناو أويلي (طرابوزن سبورت التركي) – فرانك كيسي (أهلي جدة السعودي) – إبراهيم سنجاري (نوتنجهام فورست) – جان ميشيل سيري (ماريبور السلوفيني)

الهجوم: فاكون بايو (أودينيزي الإيطالي) – عمر دياكاتي (سيركل بروج البلجيكي) – أماد ديالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – إيفان جيسان (أستون فيلا الإنجليزي) – جان فيليب كراسو (باريس الفرنسي) – بازومانا توري (هوفنهايم الألماني) – ويلفريد زاها (شارلوت الأمريكي)

القائمة الاحتياطية: فارفي جوياجون (شارلورا البلجيكي)

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة رفقة الكاميرون والجابون وموزمبيق.

سيباستيان هالر كوت ديفوار أمم إفريقيا
نرشح لكم
مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن 660 لاعبا.. جميع قوائم منتخبات كأس أمم إفريقيا 2025 أمم إفريقيا - مدرب زيمبابوي لـ في الجول: مرموش وصلاح استثنائيان.. ولا نحترم البطولة بتلك الحالة أمم إفريقيا - شايفر لـ في الجول: مصر بإمكانها تحقيق اللقب لأن صلاح مثل ميسي أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟ أمم إفريقيا - عدد البدلاء وشهادة لـ صلاح.. تفاصيل اجتماع كاف التنظيمي لـ منتخب مصر من المجموعات إلى النهائي.. احتفظ بجدول مباريات بطولة أمم إفريقيا بالكامل طلبت التأهل لكأس العالم بدلا من الكونغو.. مصدر من كاف يكشف لـ في الجول القرار الأقرب في شكوى نيجيريا
أخر الأخبار
مدرب جنوب إفريقيا السابق لـ في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن ساعة | الكرة المصرية
حارس الكاميرون لـ في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – مصر بالطاقم الأساسي أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
660 لاعبا.. جميع قوائم منتخبات كأس أمم إفريقيا 2025 ساعة | أمم إفريقيا
خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات تسجيل محترفه الأمريكي في كرة السلة 2 ساعة | كرة سلة
المنطق انتصر.. بولونيا يقصي إنتر من السوبر ويضرب موعدا مع نابولي في النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يكشف موعد عودة عبد الله السعيد ونبيل عماد للتدريبات الجماعية 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – قسط صفقة الدباغ سبب قضية إيقاف قيد الزمالك الثامنة 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم
/articles/519487/أمم-إفريقيا-استبعاد-هالر-من-قائمة-كوت-ديفوار-بسبب-الإصابة