أمم إفريقيا - استبعاد هالر من قائمة كوت ديفوار بسبب الإصابة

أعلن منتخب كوت ديفوار استبعاد سيباستيان هالر من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2025 بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لبدء حملة الدفاع عن لقبه في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير 2026.

وتعرض هالر الفائز بلقب أمم إفريقيا 2023 مع الأفيال منذ أيام للإصابة وهو يشارك مع فريقه أوتريخت الهولندي.

وقرر المنتخب تعويضه بإيفان جيسان لاعب أستون فيلا والذي كان متواجدا سلفا في القائمة الاحتياطية.

🚨 COMMUNIQUÉ | 🏆 CAN MAROC 2025 Sébastien HALLER est forfait pour la CAN 2025 suite à une blessure contractée le 14 décembre avec le FC Utrecht. Il est remplacé par Evann GUESSAND (Aston Villa), initialement sur la liste des réservistes. La FIF souhaite un prompt… pic.twitter.com/5FQz3aoqWB — Côte d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@FIFCI_tweet) December 19, 2025

وكان إيمريس فاي المدير الفني لـ منتخب كوت ديفوار قد أعلن قائمة مكونة من 26 لاعبا.

وبذلك أصبحت قائمة كوت ديفوار في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (ريزا سبور التركي) – محمد كوني (شارلورا البلجيكي) – ألبان لافون (باناثينيكوس اليوناني)

الدفاع: إيمانويل أجابادو (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ويلي بولي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) – عثمان ديوماندي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – جويلا دوي (ستراسبورج الفرنسي) – جسيلن كونان (جيل فيستني البرتغالي) – أوديلون كوسونو (أتالانتا الإيطالي) – كريستوفر أوبيري (باشاكشهير التركي) – أرميل زوهوري (إبيريا الجورجي)

الوسط: سيكو فوفانا (رين الفرنسي) – جان فيليب جامبيان (ميتز الفرنسي) – كريست إناو أويلي (طرابوزن سبورت التركي) – فرانك كيسي (أهلي جدة السعودي) – إبراهيم سنجاري (نوتنجهام فورست) – جان ميشيل سيري (ماريبور السلوفيني)

الهجوم: فاكون بايو (أودينيزي الإيطالي) – عمر دياكاتي (سيركل بروج البلجيكي) – أماد ديالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – إيفان جيسان (أستون فيلا الإنجليزي) – جان فيليب كراسو (باريس الفرنسي) – بازومانا توري (هوفنهايم الألماني) – ويلفريد زاها (شارلوت الأمريكي)

القائمة الاحتياطية: فارفي جوياجون (شارلورا البلجيكي)

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة السادسة رفقة الكاميرون والجابون وموزمبيق.