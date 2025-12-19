غياب البنا والغندور.. فيفا يعتمد قائمة الحكام المصريين الدوليين

أعلن اتحاد الكرة المصري تلقيه خطابا رسميا من نظيره الدولي (فيفا) باعتماد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام 2026، بعد موافقة لجنة الحكام في فيفا على الأسماء المرشحة.

ويغيب عن القائمة كل من أحمد الغندور ومحمود البنا الذي أعلن اعتزاله التحكيم مؤخرا.

قائمة حكام الساحة

أمين عمر، محمود ناجي، محمد معروف، محمود بسيوني، محمد محمود قاسم (حمادة القلاوي)، محمد الغازي، محمود وفا، شاهندة المغربي، نورا سمير ورحمة يوسف.

قائمة الحكام المساعدين:

محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه، سمير جمال، أحمد توفيق طلب، يوسف البساطي، محمد مجدي سليمان، إسلام أبو العطا، يارا عاطف، مي حسن، أمل حسن، وجمالات شبل.

قائمة حكام تقنية الفيديو (VAR):

محمود عاشور، حسام عزب، وائل فرحان، عبد العزيز السيد، أحمد الغندور، طارق مجدي، ومحمد علي الشناوي.

قائمة حكام كرة الصالات:

أحمد حمدي، أحمد جمال، مبروك نبيل، وطارق عبد السلام.

قائمة حكام الكرة الشاطئية:

إبراهيم محجوب، هاني خيري، خالد السيد، ومحمد العزازي.

يذكر أن أمين عمر ومحمود عاشور سينضمان لمعسكر فيفا في قطر شهر فبراير 2026 ضمن الحكام المرشحين لإدارة المباريات في كأس العالم 2026.

وسبق أن اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب. (طالع التفاصيل)

