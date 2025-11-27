كما كشف في الجول - 6 حكام مصريين ضمن 73 حكما لكأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة الحُكام المُكلفين بإدارة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، والتي كشف FilGoal.com قبل أيام عن اختيار 6 حكام مصريين فيها.

وتم تعيين 73 حكمًا، منهم 28 حكم ساحة، 31 مساعد حكم، و14 حكما تقنية الفيديو.

وسيصل جميع الحكام إلى، المغرب يوم 15 ديسمبر المقبل لحضور دورة تحضيرية مُكثفة قبل انطلاق البطولة.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم 6 حكام مصريين للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

الحكام المصريين المختارين للبطولة هم:

أمين عمر – محمد معروف (ساحة)

أحمد حسام طه – محمود أبو الرجال (مساعدين)

محمود عاشور – حسام عزب (فيديو)

وتقام كأس الأمم الإفريقية من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من أنجولا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.