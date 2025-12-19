"لا أستطيع تفسير ذلك".. باريس سان جيرمان يعلن إصابة سافونوف بكسر في اليد

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 17:16

كتب : FilGoal

ماتيف سافونوف

أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة الحارس ماتفي سافونوف بكسر في اليد اليسرى.

ماتفي سافونوف

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتألق الحارس الروسي في قيادة العملاق الباريسي في التتويج بلقب كأس إنتركونتنيننتال 2025.

وتصدى سافونوف لـ 4 ركلات ترجيحية أمام لاعبي فلامنجو قاد فيها فريقه للتتويج باللقب.

أخبار متعلقة:
السداسية بقفاز سافونوف.. باريس سان جيرمان بطل إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو تشكيل كأس إنتركونتيننتال - سافونوف في مرمى باريس سان جيرمان.. وهنريكي يقود هجوم فلامنجو حكم لصالح مبابي ضد باريس سان جيرمان بسبب مستحقاته المتأخرة الضخمة بشق الأنفس.. باريس سان جيرمان يفوز على ميتز ويستعد الصدارة مؤقتا

وتعرض الحارس الروسي للإصابة خلال لقاء فلامنجو حسبما كشف النادي، وسيتم إعادة تقييم إصابة خلال 3-4 أسابيع.

وقال لويس إنريكي المدير الفني لباريس في المؤتمر الصحفي: "لا أستطيع تفسير ذلك. إنه أمر لا يُصدق، واللاعبون لا يعرفون كيف حدث. نعتقد أن الإصابة حدثت في ركلة الترجيحية الثالثة".

وأضاف "كانت هناك حركة غريبة. على الرغم من الكسر، تمكن من صد الركلتين الأخيرتين. كان الأدرينالين قويًا جدًا لدرجة أنه لم يشعر بأي ألم. أن يكون اللاعب مستعدًا لمساعدة الفريق، وأن يكون جاهزًا مهما كانت الظروف، هذه هي العقلية التي نريدها".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة فونتيني لو كوميه في دور الـ 32 من كأس فرنسا.

وخاض سافونوف 4 مباريات فقط هذا الموسم بقميص العملاق الباريسي.

وانضم بداية الموسم الماضي لباريس سان جيرمان وخاض 17 مباراة مساهما في تتويج الفريق بالسداسية التاريخية.

باريس سان جيرمان ماتفي سافونوف فلامنجو
نرشح لكم
مكتوميناي: من السهل إلقاء اللوم على مانشستر يونايتد لعدم تألقي خطيئة إيطالية كبرى تتسبب في توضيح من سباليتي بشأن عزل ديفيد بعد غياب أكثر من 550 يوما.. ميليك ينضم لقائمة يوفنتوس ضد روما في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم مؤتمر ألونسو: لا أعاني في المؤتمرات الصحفية.. ووضعي جيد مع النادي مؤتمر أرتيتا: خصائص ميرينو مختلفة عن جيوكيريس.. وجابرييل يقترب من العودة جوارديولا عن مستقبله: عقدي مستمر 18 شهرا مع مانشستر سيتي.. وكرة القدم تتغير باستمرار مواعيد مباريات الجمعة 19 ديسمبر - الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا.. والسوبر الإيطالي
أخر الأخبار
مكتوميناي: من السهل إلقاء اللوم على مانشستر يونايتد لعدم تألقي 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - فاركو يحصل على توقيع أليو بدارا هداف الأولمبي 35 دقيقة | الدوري المصري
خطيئة إيطالية كبرى تتسبب في توضيح من سباليتي بشأن عزل ديفيد 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس عاصمة مصر – بتروجت يتصدر بانتصار على الإسماعيلي.. وفاركو يعود بـ 3 نقاط من المحلة ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يوضح حقيقة تعيين أحد المدربين في منصب المدير الفني ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس عاصمة مصر - الأهلي (1)-(0) سيراميكا كليوباترا.. جووول أول ساعة | الدوري المصري
عودة برج العرب.. كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية للمشاركات الإفريقية ساعة | الدوري المصري
تشكيل سيراميكا - السولية وبسام أساسيان ضد الأهلي في عاصمة مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519484/لا-أستطيع-تفسير-ذلك-باريس-سان-جيرمان-يعلن-إصابة-سافونوف-بكسر-في-اليد