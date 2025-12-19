"لا أستطيع تفسير ذلك".. باريس سان جيرمان يعلن إصابة سافونوف بكسر في اليد

أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة الحارس ماتفي سافونوف بكسر في اليد اليسرى.

وتألق الحارس الروسي في قيادة العملاق الباريسي في التتويج بلقب كأس إنتركونتنيننتال 2025.

وتصدى سافونوف لـ 4 ركلات ترجيحية أمام لاعبي فلامنجو قاد فيها فريقه للتتويج باللقب.

وتعرض الحارس الروسي للإصابة خلال لقاء فلامنجو حسبما كشف النادي، وسيتم إعادة تقييم إصابة خلال 3-4 أسابيع.

وقال لويس إنريكي المدير الفني لباريس في المؤتمر الصحفي: "لا أستطيع تفسير ذلك. إنه أمر لا يُصدق، واللاعبون لا يعرفون كيف حدث. نعتقد أن الإصابة حدثت في ركلة الترجيحية الثالثة".

وأضاف "كانت هناك حركة غريبة. على الرغم من الكسر، تمكن من صد الركلتين الأخيرتين. كان الأدرينالين قويًا جدًا لدرجة أنه لم يشعر بأي ألم. أن يكون اللاعب مستعدًا لمساعدة الفريق، وأن يكون جاهزًا مهما كانت الظروف، هذه هي العقلية التي نريدها".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة فونتيني لو كوميه في دور الـ 32 من كأس فرنسا.

وخاض سافونوف 4 مباريات فقط هذا الموسم بقميص العملاق الباريسي.

وانضم بداية الموسم الماضي لباريس سان جيرمان وخاض 17 مباراة مساهما في تتويج الفريق بالسداسية التاريخية.