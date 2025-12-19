أمم إفريقيا - استبعاد حسام عوار من منتخب الجزائر.. واستدعاء لاعب أنجيه

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم استبعاد حسام عوار لاعب اتحاد جدة من بطولة كأس إفريقيا.

ويستعد منتخب الجزائر لانطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا يوم الأحد بالمغرب.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، إن عوار غادر غادر معسكر منتخب الجزائر بسبب الإصابة.

وأوضح أن فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر، استدعى حيماد عبدلي لاعب انجيه الفرنسي بدلا منه.

ويستضيف المغرب منافسات كأس أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وتنطلق منافسات أمم إفريقيا بمواجهة بين المغرب وجزر القمر.

وجاء جدول مباريات دور المجموعات بالكامل كالآتي:

الأحد 21 ديسمبر

المجموعة الأولى - المغرب × جزر القمر - 9 مساء

الإثنين 22 ديسمبر

المجموعة الأولى - مالي × زامبيا - 4 عصرا

المجموعة الثانية - جنوب إفريقيا × أنجولا - 7 مساء

المجموعة الثانية - مصر × زيمبابوي - 10 مساء

الثلاثاء 23 ديسمبر

المجموعة الرابعة - السنغال × بوتسوانا - 2:30 عصرا

المجموعة الرابعة - الكونغو الديمقراطية × بنين - 5 مساء

المجموعة الثالثة - نيجيريا × تنزانيا - 7:30 مساء

المجموعة الثالثة - تونس × أوغندا - 10 مساء

الأربعاء 24 ديسمبر

المجموعة الخامسة - بوركينا فاسو × غينيا الاستوائية - 2:30 عصرا

المجموعة الخامسة - الجزائر × السودان - 5 مساء

المجموعة السادسة - كوت ديفوار × موزمبيق - 7:30 مساء

المجموعة السادسة - الكاميرون × الجابون - 10 مساء

الجمعة 26 ديسمبر

المجموعة الثانية - أنجولا × زيمبابوي - 2:30 عصرا

المجموعة الثانية - مصر × جنوب إفريقيا - 5 مساء

المجموعة الأولى - زامبيا × جزر القمر - 7:30 مساء

المجموعة الأولى - المغرب × مالي - 10 مساء

السبت 27 ديسمبر

المجموعة الرابعة - بنين × بوتسوانا - 2:30 عصرا

المجموعة الرابعة - السنغال × الكونغو الديمقراطية - 5 مساء

المجموعة الثالثة - أوغندا × تنزانيا - 7:30 مساء

المجموعة الثالثة - نيجيريا × تونس - 10 مساء

الأحد 28 ديسمبر

المجموعة السادسة - الجابون × موزمبيق - 2:30 عصرا

المجموعة الخامسة - غينيا الاستوائية × السودان - 5 مساء

المجموعة الخامسة - الجزائر × بوركينا فاسو - 7:30 مساء

المجموعة السادسة - كوت ديفوار × الكاميرون - 10 مساء

الإثنين 29 ديسمبر

المجموعة الثانية - أنجولا × مصر - 6 مساء

المجموعة الثانية - زيمبابوي × جنوب إفريقيا - 6 مساء

المجموعة الأولى - جزر القمر × مالي - 9 مساء

المجموعة الأولى - زامبيا × المغرب - 9 مساء

الثلاثاء 30 ديسمبر

المجموعة الثالثة - تنزانيا × تونس - 6 مساء

المجموعة الثالثة - أوغندا × نيجيريا - 6 مساء

المجموعة الرابعة - بنين × السنغال - 9 مساء

المجموعة الرابعة - بوتسوانا × الكونغو الديمقراطية - 9 مساء

الأربعاء 31 ديسمبر

المجموعة الخامسة - غينيا الاستوائية × الجزائر - 6 مساء

المجموعة الخامسة - السودان × بوركينا فاسو - 6 مساء

المجموعة السادسة - الجابون × كوت ديفوار - 9 مساء

المجموعة السادسة - موزمبيق × الكاميرون - 9 مساء

الأدوار الإقصائية

ثمن النهائي: خلال الفترة من السبت 3 يناير وحتى الثلاثاء 6 يناير

ربع النهائي: خلال يومي الجمعة 9 يناير والسبت 10 يناير

نصف النهائي: الأربعاء 14 يناير

الثالث والرابع: السبت 17 يناير