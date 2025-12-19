أمم إفريقيا - شايفر لـ في الجول: مصر بإمكانها تحقيق اللقب لأن صلاح مثل ميسي

رشّح وينفرد شايفر المدير التقني الحالي للاتحاد الغاني منتخب مصر للفوز بلقب أمم إفريقيا 2025 بسبب محمد صلاح الذي بإمكانه تكرار ما فعله ليونيل ميسي في كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من أمم إفريقيا رفقة جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

وقال المدير التقني الحالي للاتحاد الغاني لـ FilGoal.com: "المغرب هي المرشح الأبرز لحصد لقب إفريقيا لأنه المستضيف وبعدما قدم نسخة رائعة في كأس العالم 2026".

وأضاف "منتخب مصر لديه الفرصة للفوز بلقب أمم إفريقيا بسبب محمد صلاح، فهو مثل ميسي وبإمكانه قيادة المنتخب للفوز بالمباريات، وبعدما يقود الفريق للفوز سيكون زملائه قد حققوا الفوز أيضا".

وأوضح "لماذا حققت الأرجنتين في كأس العالم؟ لأن الكل لعب من أجل ميسي، وهو قدم التمريرة الحاسمة أو سجل الهدف".

وتابع "صلاح ليس المشكلة في ليفربول، هو بطل النادي، وعلى المدرب أن يتحدث مع لاعبه بشأن المشاركة في المباريات من عدمها وهذا دوره، لا يمكنه أن يخبره فقط بأنه لن يلعب دون توضيح الأسباب، وهذا مهم لأن صلاح هو ليفربول وبالنسبة لي المشكلة تخص المدرب".

وعن مهمته مع منتخب غانا قال: "توليت مهمة المدير التقني في الاتحاد الغاني بعد الفشل في التأهل لأمم إفريقيا، وأعمل حاليا مع أوتو أدو المدير الفني، واستطعنا التأهل لكأس العالم وأنا سعيد للغاية بذلك".

وأتم "لدينا لاعبين رائعين في منتخب غانا، وأغلب لاعبي المنتخب محترفين في أوروبا، محمد قدوس لاعب موهوب والعديد من الأسماء، دوري هو مساعدة أوتو على بناء منتخب غانا، وسنفعل ذلك سويا وهذا هو المهم".

وتولى شايفر مهمته في الاتحاد الغاني في مطلع 2025 بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

ويغيب منتخب غانا عن أمم إفريقيا 2025 بعدما تذيلت مجموعتها في التصفيات لحساب أنجولا والسودان ثم النيجر، لكنها أستطاعت حصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويأتي ترتيب مباريات المنتخب كالآتي:

الإثنين 22 ديسمبر - مصر × زيمبابوي - 10 مساء

الجمعة 26 ديسمبر - مصر × جنوب إفريقيا - 5 مساء

الإثنين 29 ديسمبر - مصر × أنجولا - 6 مساء

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى منافسات ثمن النهائي بشكل مباشر.

بينما يتم تأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث من المجموعات الستة.