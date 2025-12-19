مؤتمر سلوت: صلاح؟ الأفعال أبلغ من الأقوال.. وهذا موقف سوبوسلاي أمام توتنام

شدد أرني سلوت مدرب ليفربول أن الأمور تسير بشكل جيد فيما يتعلق بالنجم الدولي المصري محمد صلاح.

وانضم صلاح لمعسكر منتخب مصر تحضيرا لكاس إفريقيا عقب عودته للمشاركة مع ليفربول مجددا في مباراة برايتون.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: ""محمد صلاح؟ كما ذكرت الأسبوع الماضي أن الأفعال أبلغ من الأقوال. تجاوزنا الأمر، وكان ضمن قائمة برايتون، بل وكان أول بديل".

وأضاف "صلاح الآن في كأس الأمم الإفريقية، ومن الطبيعي أن ينصب تركيزه بالكامل هناك، ولا مجال لدي للحديث عن وضعه في ليفربول هنا".

وتابع "الفوز يمنح دائما شعورا جيدا وروحا إيجابية، خاصة بعد كل التغييرات التي حدثت في الصيف. جدول الدوري متقارب جدا، لذلك الفوز أو الخسارة يحدثان فارقا كبيرا".

وشدد "تركيزنا الأساسي هو البناء على آخر 5 مباريات. كنا أقوياء دفاعيا، وهذا يعد قاعدة جيدة، إلى جانب أن اللاعبين أصبحوا أكثر جاهزية للمنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي. أعتقد أن هناك المزيد الذي يمكن أن نقدمه".

وأجاب "جاكبو خضع لفحوصات وكانت النتائج مطمئنة، لذلك لم نعد قلقين كثيرا. قد يعود في وقت أبكر من المتوقع، لكن بالتأكيد ليس غدا. جو جوميز لن يكون ضمن القائمة أيضا".

وكشف "سوبوسلاي تدرب أمس للمرة الأولى، مشاركته أمام توتنام تعتمد تماما على حالته اليوم، وبعدها سنتحدث مع اللاعب والجهاز الطبي".

وأتم مدرب ليفربول "إذا شعر اللاعب بالراحة وقام بكل ما هو مطلوب منه، فسيبدأ المباراة. سوبوسلاي سيكون أساسيا غدا إذا كان جاهزا بالكامل".

ويلعب ليفربول ضد توتنام غدا السبت ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

فيما يتواجد توتنام في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

