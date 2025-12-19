مؤتمر سلوت: صلاح؟ الأفعال أبلغ من الأقوال.. وهذا موقف سوبوسلاي أمام توتنام

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 14:07

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول - محمد صلاح

شدد أرني سلوت مدرب ليفربول أن الأمور تسير بشكل جيد فيما يتعلق بالنجم الدولي المصري محمد صلاح.

أخبار متعلقة:
لاعب الفريق السابق: سعيد بنهاية أزمة صلاح مع سلوت.. وليفربول يعاني هجوميا كوناتي: صلاح وسلوت يحبان بعضهما البعض سلوت: قرار عودة صلاح للمشاركة معنا كان سهلا.. ولن أفصح عما دار بيننا سلوت: تعاقدنا مع إيكيتيكي بسبب ما قدمه أمام برايتون

وانضم صلاح لمعسكر منتخب مصر تحضيرا لكاس إفريقيا عقب عودته للمشاركة مع ليفربول مجددا في مباراة برايتون.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: ""محمد صلاح؟ كما ذكرت الأسبوع الماضي أن الأفعال أبلغ من الأقوال. تجاوزنا الأمر، وكان ضمن قائمة برايتون، بل وكان أول بديل".

وأضاف "صلاح الآن في كأس الأمم الإفريقية، ومن الطبيعي أن ينصب تركيزه بالكامل هناك، ولا مجال لدي للحديث عن وضعه في ليفربول هنا".

وتابع "الفوز يمنح دائما شعورا جيدا وروحا إيجابية، خاصة بعد كل التغييرات التي حدثت في الصيف. جدول الدوري متقارب جدا، لذلك الفوز أو الخسارة يحدثان فارقا كبيرا".

وشدد "تركيزنا الأساسي هو البناء على آخر 5 مباريات. كنا أقوياء دفاعيا، وهذا يعد قاعدة جيدة، إلى جانب أن اللاعبين أصبحوا أكثر جاهزية للمنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي. أعتقد أن هناك المزيد الذي يمكن أن نقدمه".

وأجاب "جاكبو خضع لفحوصات وكانت النتائج مطمئنة، لذلك لم نعد قلقين كثيرا. قد يعود في وقت أبكر من المتوقع، لكن بالتأكيد ليس غدا. جو جوميز لن يكون ضمن القائمة أيضا".

وكشف "سوبوسلاي تدرب أمس للمرة الأولى، مشاركته أمام توتنام تعتمد تماما على حالته اليوم، وبعدها سنتحدث مع اللاعب والجهاز الطبي".

وأتم مدرب ليفربول "إذا شعر اللاعب بالراحة وقام بكل ما هو مطلوب منه، فسيبدأ المباراة. سوبوسلاي سيكون أساسيا غدا إذا كان جاهزا بالكامل".

ويلعب ليفربول ضد توتنام غدا السبت ضمن الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

فيما يتواجد توتنام في المركز الـ11 برصيد 22 نقطة.

تابع صفحة HaytersTV Arabic على فيسبوك من هنا

محمد صلاح ليفربول توتنام سلوت
نرشح لكم
جوارديولا عن مستقبله: عقدي مستمر 18 شهرا مع مانشستر سيتي.. وكرة القدم تتغير باستمرار ماريسكا يرد على أنباء تدريب مانشستر سيتي.. ويكشف موعد عودة ديلاب برونو فيرنانديز: كان بإمكاني الرحيل مرتين عن مانشستر يونايتد.. وهذا سبب بقائي جارديان: ويست هام يضع تراوري على رأس أولوياته في الانتقالات الشتوية جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب جوارديولا: لو كان مرموش معنا لما لعبت بهذه الطريقة أمام برينتفورد كأس الرابطة الإنجليزية – دربي لندن مؤكد.. ومانشستر سيتي ضد حامل اللقب كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام
أخر الأخبار
غياب البنا والغندور.. فيفا يعتمد قائمة الحكام المصريين الدوليين 17 دقيقة | الدوري المصري
"لا أستطيع تفسير ذلك".. باريس سان جيرمان يعلن إصابة سافونوف بكسر في اليد 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الزمالك يقبل اعتذار أحمد رمضان.. ويحدد بديله 22 دقيقة | رياضات أخرى
جوارديولا عن مستقبله: عقدي مستمر 18 شهرا مع مانشستر سيتي.. وكرة القدم تتغير باستمرار 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - استبعاد حسام عوار من منتخب الجزائر.. واستدعاء لاعب أنجيه ساعة | أمم إفريقيا
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة تولى كيروش منصب المدير الفني ساعة | منتخب مصر
إكرامي: رمضان صبحي حالته في "الحضيض".. وكان يتظاهر بالتماسك 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - شايفر لـ في الجول: مصر بإمكانها تحقيق اللقب لأن صلاح مثل ميسي 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم
/articles/519477/مؤتمر-سلوت-صلاح-الأفعال-أبلغ-من-الأقوال-وهذا-موقف-سوبوسلاي-أمام-توتنام