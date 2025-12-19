أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب

خاض منتخب مصر مرانه الأول في المغرب استعدادا لخوض أولى مبارياته في كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وخاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، أولى تدريباته على ملعب تغازوت بمدينة أغادير.

شارك في مران منتخب مصر 28 لاعبًا، وهم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي – محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح – مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

ويرافق بعثة منتخب مصر حمادة الشربيني عضو اتحاد الكرة، ورئيس البعثة.