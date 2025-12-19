كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 00:42

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أشاد أنطونيو كونتي المدير الفني لـ نابولي بأداء راسموس هويلوند لاعب الفريق وكشف لماذا يعاني فريقه هذا الموسم.

وانتصر نابولي على ميلان بنتيجة 2-0 وتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقال أنطونيو كونتي في المؤتمر الصحفي والذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "الفوز في مثل هذه المباريات يمنح الفريق ثقة كبيرة، كما حدث في انتصاراتنا السابقة أمام روما وأتالانتا ويوفنتوس".

وأكمل "نملك عددا محدودا من اللاعبين، ونلعب مباراة كل 3 أيام، وهذا يضع الفريق تحت ضغط كبير، في حالات الطوارئ تدفع الثمن، وهو ما حدث بالفعل في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري أمام أودينيزي".

وأضاف "اليوم جئنا بعد راحة لمدة 4 أيام، وكنا محظوظين بذلك، لأن اللعب كل 3 أيام يستنزف اللاعبين ذهنيًا وبدنيًا".

وأردف "إذا امتلك فريقي الطاقة اللازمة، فنحن فريق صعب ونجعل المواجهة معقدة أمام أي منافس".

وأشاد بمهاجمه راسموس هويلوند قائلا: "هويلوند لاعب شاب يبلغ من العمر 22 عاما، ويملك مستقبلا واعدا. في كل مباراة يكتسب المزيد من الخبرة ويتطور على المستوى الفني، وكان اليوم حاسما. أمامه فرصة كبيرة للنمو، ونحن قريبون منه وندعمه، ونأمل أيضا الاستفادة من لوكاكو".

وسجل الدنماركي هدفا وصنع آخر في الفوز على ميلان.

وأتم "لوكا مودريتش لاعب عظيم، وكان له تأثير واضح مع ميلان ويقدم مستويات كبيرة. في مباراة الدوري كان الأكثر ركضا في الملعب، ورغم بلوغه 39 عاما فإنه يملك طاقة مذهلة. حضرنا للمباراة مع الأخذ في الاعتبار وجود مودريتش، وعندما شارك كنا جاهزين لما قد يقدمه".

وأقيم اللقاء في ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية التي تستضيف السوبر الإيطالي للموسم الثالث تواليا.

وسيخوض نابولي بطل الدوري الإيطالي نهائي السوبر المحلي بنظامه الجديد لأول مرة.

وخسر ميلان حامل اللقب فرصة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب إنتر غريمه التقليدي.

وسجل ديفيد نيريس هدف نابولي الأول في الدقيقة 39 من عرضية راسموس هويلوند.

وفي الدقيقة 63 أضاف هويلوند الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وينتظر نابولي الفائز من مباراة إنتر ضد بولونيا غدا الجمعة لمواجهته في النهائي يوم الإثنين المقبل.

ويأمل نابولي حصد لقب السوبر الإيطالي لأول مرة منذ 2014 والثالثة في تاريخه.

الدوري الإيطالي أنطونيو كونتي
