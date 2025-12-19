أليجري: نعتذر للجماهير بعد توديع الكأس والسوبر.. وهدفنا التأهل لدوري أبطال أوروبا

تقدم ماسيمليانو أليجري المدير الفني لـ ميلان بالاعتذار لجماهير الفريق عقب الخسارة من نابولي وتوديع كأس السوبر الإيطالي من نصف النهائي.

وخسر ميلان بنتيجة 2-0 أمام نابولي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول في بارك في المملكة العربية السعودية.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "ما حدث أمر معتاد في مثل هذه المباريات، حيث يكون الأجواء مشحونة ومتوترة. نابولي استحق الفوز، وعلينا أن نحسن من أدائنا الدفاعي ونتعلم من هذه المواجهة".

وعن تدعيمات سوق الانتقالات الشتوية قال: "حاليا ليس من المناسب الحديث عن سوق الانتقالات، تركيزنا يجب أن يكون على اللاعبين المتواجدين لدينا".

وشدد "هدفنا التواجد في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأكمل "أعتذر بعد الخروج من مسابقتين الكأس والسوبر، لكن علينا أن ننظر إلى ذلك كفرصة للتحسن والتطور. من حقنا أن نشعر بالغضب".

وأتم "نشكر جماهيرنا في الرياض على دعمهم الكبير، كانوا قريبين منا، ونعتذر لهم عن الخسارة".

وأقيم اللقاء في ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية التي تستضيف السوبر الإيطالي للموسم الثالث تواليا.

وسيخوض نابولي بطل الدوري الإيطالي نهائي السوبر المحلي بنظامه الجديد لأول مرة.

وخسر ميلان حامل اللقب فرصة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب إنتر غريمه التقليدي.

وسجل ديفيد نيريس هدف نابولي الأول في الدقيقة 39 من عرضية راسموس هويلوند.

وفي الدقيقة 63 أضاف هويلوند الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وينتظر نابولي الفائز من مباراة إنتر ضد بولونيا غدا الجمعة لمواجهته في النهائي يوم الإثنين المقبل.

ويأمل نابولي حصد لقب السوبر الإيطالي لأول مرة منذ 2014 والثالثة في تاريخه.