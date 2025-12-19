كرة يد - بعد انتقاله لكيل الألماني.. رسالة من مهاب سعيد لـ الأهلي والخطيب

الجمعة، 19 ديسمبر 2025 - 00:18

كتب : FilGoal

مهاب عبد الحق - كيل الألماني

تقدم مهاب سعيد لاعب كيل الألماني بالشكر إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقب انتقاله للفريق الألماني.

وانضم مهاب سعيد لكيل الألماني رغم التقارير التي أشارت إلى اقترابه من الانتقال للأهلي عقب رحيله من نيم الفرنسي.

وكتب اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" ستوري: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمحمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي على الثقة الكبيرة التي منحتموني إياها، وعلى توفير وتسهيل كافة الأمور المتعلقة بعودتي للنادي مرة أخرى في منتصف الموسم.

كما أعبر عن خالص امتناني على موافقتكم الكريمة لإتاحة الفرصة لي للاحتراف الخارجي مع نادي كييل الألماني والانضمام إلى أحد أكبر وأعرق الأندية في العالم.

وأود أن أعرب عن اعتذاري الشديد لعدم قدرتي على استكمال الموسم مع الفريق مؤكدا أن هذا القرار جاء نتيجة ظروف مهنية استثنائية، مع كامل تقديري واحترامي للنادي الأهلي وجماهيره الغالية.

النادي الأهلي سيظل شرفًا لكل لاعب، وستظل وجهتي دائما".

وشارك مهاب بالفعل في أول مباراة له مع فريقه الجديد وسجل هدفين من تصويبتين خلال الخسارة من فوخس برلين بنتيجة 32-30.

وأصبح مهاب أول لاعب مصري في تاريخ النادي الألماني.

وسيرتدي القميص رقم 48 وسيشارك في جميع المسابقات مع ناديه الألماني.

صاحب الـ 22 عاما رحل عن نيم منذ أيام لأسباب عائلية، ومن المفترض أن يعود بذلك إلى نادي طفولته الأهلي خلال الأيام المقبلة حسبما كشف النادي. (طالع التفاصيل)

وانضم الظهير الأيمن لصفوف النادي الفرنسي في 2023 ولعب 60 مباراة بقميص الفريق.

وتألق مهاب في أول بطولة عالم للكبار يشارك فيها، حين احتل مع منتخب مصر المركز السابع في نسخة 2023 التي أقيمت في بولندا والسويد.

وظهر لاعب الأهلي الشاب في 193 دقيقة خلال مباريات مصر بتلك النسخة وسجل 18 هدفا من 31 تصويبة.

