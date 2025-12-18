طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن سر الخلاف بينه وبين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول.

وقال طولان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "كنت أتمنى أن يتم التنسيق بيني وبين حسام حسن ولكن بيننا مشكلة قديمة ولم تحل حتى الآن. قبل حتى تصريحاتي ضده".

وأوضح "كنت مع سموحة وكان مع المصري والتقينا في الإسماعيلية. سجلنا هدفا مبكرا في الثانية 12، فوجدته قادما يشتمني بالأم والأب. أنا مدربك في الزمالك لعامين".

وتابع "صدمت مما قاله وبعد المباراة وجدته يتجه إلينا ليضربنا وأنا جالس على الدكة ومن هنا حدثت القطيعة".

وعن تصريحاته اللاحقة ضد حسام حسن التي قال فيها إنه لا يجيد التدريب أو الحديث أوضح "كان هذا قبل انضمامي للجنة الفنية باتحاد الكرة. بعد دخولي الاتحاد قلت إني أدعم مدرب منتخب مصر أيا يكن".

وعن طلب اللاعبين من المنتخب الأول قال: "طلبنا عدة مرات ووجهنا ذلك لهاني أبو ريدة باعتباره المشرف على المنتخب. طلبنا صلاح محسن حين لم يكن مروان حمدي سينضم إلينا".

وكشف "مروان حمدي انضم لنا لأن المغرب طلب وليد الكرتي وضغط بكل قوة ليحصل عليه. لذلك أرسل بيراميدز مروان لنا".

وتابع "طلبت الأخ المدافع المحترف في السعودية "أحمد حجازي" واعتذر، وقد اتصلت به مرتين شخصيا. اتصلت بعبد الله السعيد واعتذر. طلبت من الونش أن يتحدث مع ناصر ماهر قبل عدم اختياره للمنتخب الأول، ولكنه عاد في اليوم التالي وأخبرني إن حالته النفسية صعبة للغاية. ناصر كان محترما واتصل بي قبل السفر للاعتذار".

وودع منتخب مصر كأس العرب من دور المجموعات بالخسارة من الأردن 3-0 في الجولة الأخيرة.

قبلها تعادل الفراعنة مع الكويت والإمارات، ليودعوا البطولة برصيد نقطتين.