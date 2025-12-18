طولان: دياب نزل على الكرة "بالباراشوت".. ورفضت محمود فايز لهذا السبب

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 23:55

كتب : FilGoal

حلمي طولان - منتخب مصر

شن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني هجوما على أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، في أعقاب خروج الفريق من كأس العرب.

وقال طولان في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "كان هناك تعنت واضح من رابطة الأندية لأسباب لا أعرفها. ربما أسباب شخصية أو أفكار بالية".

وأضاف "أنا لا أحب أسلوب أحمد دياب في إدارة الكرة. لا أحب أن ينزل أحد على كرة القدم "بالباراشوت". "بتوع الكرة" هم من يجب أن يديرونها، غير ذلك ستكون النتيجة الفشل".

وأوضح "كنت بحاجة للاعبي بيراميدز وإن كان هناك شخص متخصص في كرة القدم سيقول إن منتخب مصر فوق الجميع. أي شخص يملك المعرفة سيقول لك هذا".

وكشف "محمود فايز كان مرشحا للعمل معي كمحلل أداء بما أنه معين في اتحاد الكرة، ولكن أسلوبه لم يعجبني في موقف معين. كنت قد أتيت بمحلل آخر واختبرته وكان مناسبا لي، ولكن فايز أطاح به فقلت له أنت لست معي وهذا الشاب هو من سيتواجد معي".

وتابع "قبل أن تظهر هذه الوظيفة أصلا كنت محلل أداء من فيفا لمجموعة القاهرة في كأس العالم 1997 للناشئين. نعرف هذه الوظيفة قبل أن تتطور الآن وتصبح مسألة علمية تأتي بالبيانات دون تدخل البشر".

وودع منتخب مصر كأس العرب من دور المجموعات بالخسارة من الأردن 3-0 في الجولة الأخيرة.

قبلها تعادل الفراعنة مع الكويت والإمارات، ليودعوا البطولة برصيد نقطتين.

