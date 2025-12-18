حمد الله يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب المغرب

أعلن عبد الرازق حمد الله لاعب منتخب المغرب اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب بلاده.

وسجل حمد الله هدفين قادا أسود الأطلس للتتويج بلقب كأس العرب 2025 بعدما شارك كبديل على حساب الأردن.

وقال عبد الرازق حمد الله خلال المؤتمر الصحفي: "هذه آخر مباراة لي بقميص منتخب المغرب".

وأضاف "سعيد جدا بهذا اللقب الذي يعد تعويضا لسنوات عجاف مع المنتخب والذي كنت أتمنى أن أتواجد فيها لأقدم الإضافة".

وتابع "لكن للأسف المشاركة جاءت متأخرة والأهم أنها حدثت في نهاية المطاف".

وأتم "نهدي هذا الكأس للملك، واليوم وصلت مساعدات مني ومن وزملائي في لأسر الضحايا في مدينة آسفي".

video:1

المخضرم صاحب الـ 35 عاما خاض 27 مباراة دولية بقميص المنتخب وسجل خلالها 7 أهداف.

وسبق أن أعلن حمد الله اعتزاله دوليا في 2019 عقب استبعاده من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2019.

لكن تراجع عن قراره وتواجد حمد الله في قائمة المغرب الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022.

ويرتدي حمد الله الموسم الجاري قميص الشباب السعودي.