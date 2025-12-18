أمم إفريقيا - شايبي: مواجهة مرموش والسخيري؟ سنتبادل القمصان في النهاية وأتمنى أن يخسرا

كشف فراس شايبي لاعب فرانكفورت الألماني ومنتخب الجزائر موقفه في حال واجه عمر مرموش زميله السابق أو التونسي إلياس السخيري في أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب نهائيات أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

وقال شايبي لاعب فرانكفورت الألماني في حوار لوكالة "رويترز": "مواجهة مرموش زميلي السابق أو السخيري في أمم إفريقيا؟ نكوّن صداقات عندما نلعب معا، نحن إخوة حين نكون في نفس الفريق، لكن عندما نكون منافسين، يجب أن ندافع عن بلدنا ونقدم كل شيء في الملعب".

وأضاف ضاحكا "إذا واجهت أحدهما، سيكون أمرا جميلا، وسنتبادل القمصان في النهاية ونضحك. وأتمنى إذا واجهتهما أن تكون النتيجة لصالحنا، وأن يكونا هما الخاسرين في النهاية".

ولا زال السخيري وشايبي زميلان في فرانكفورت، فيما تزامل مرموش معهما قبل انتقاله لصفوف مانشستر سيتي في يناير الماضي.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

فيما يتواجد منتخب تونس في المجموعة الثالثة رفقة نيجيريا وأوغندا وتنزانيا.

وأخيرا يتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة رفقة بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان.