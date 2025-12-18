السوبر الإيطالي - نابولي إلى النهائي بإقصاء ميلان بثنائية

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 23:16

كتب : FilGoal

هدف ديفيد نيريس - نابولي - ميلان

تأهل نابولي لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالفوز على ميلان بنتيجة 2-0.

وأقيم اللقاء في ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية التي تستضيف السوبر الإيطالي للموسم الثالث تواليا.

وسيخوض نابولي بطل الدوري الإيطالي نهائي السوبر المحلي بنظامه الجديد لأول مرة.

وخسر ميلان حامل اللقب فرصة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب إنتر غريمه التقليدي.

وسجل ديفيد نيريس هدف نابولي الأول في الدقيقة 39 من عرضية راسموس هويلوند.

وفي الدقيقة 63 أضاف هويلوند الهدف الثاني بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وينتظر نابولي الفائز من مباراة إنتر ضد بولونيا غدا الجمعة لمواجهته في النهائي يوم الإثنين المقبل.

ويأمل نابولي حصد لقب السوبر الإيطالي لأول مرة منذ 2014 والثالثة في تاريخه.

