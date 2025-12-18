كأس العرب - تقاسم البرونزية والجوائز المالية.. فيفا يعلن قراره النهائي بشأن مباراة السعودية والإمارات

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 22:29

كتب : FilGoal

استاد خليفة الدولي - السعودية - الإمارات

أعلن الاتحاد الدولي لـ كرة القدم (فيفا) تقسيم المركز الثالث من كأس العرب 2025 بين السعودية والإمارات.

وألغيت المباراة بعد نهاية الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وستجمع قيمة الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتُوزع بالتساوي بين المنتخبين.

ويفوز صاحب المركز الثالث بـ 2.86 مليون دولار، وصاحب المركز الرابع بـ 2.1 مليون دولار.

وبعد تقاسم الجوائز المالية بين المنتخبين ستصبح الجائزة المالية لكل منتخب 2.48 مليون دولار.

وأعلن فيفا في بيانه

"بعد إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب قطر 2025 بين السعودية والإمارات، ثم إلغائها، ووفقًا للوائح والنظام الأساسي للفيفا، قررت لجنة المنخبات الوطنية للرجال في الفيفا ما يلي:

تُعلن المباراة تعادلًا سلبيًا (0-0)، ويُقسم المركز الثالث بين الفريقين، كما تُجمع قيمة الجوائز المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتُوزع بالتساوي بين الفريقين المشاركين".

ولم ينطلق الشوط الثاني من المباراة بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وكشفت وسائل إعلام قطرية عن طلب الحكام استئناف المباراة بعد فترة من التوقف لكن الجهازين الفنيين رفضا الأمر.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وتغلب منتخب المغرب على الإمارات بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف النهائي.

أما منتخب الأردن فحسم تأهله بالفوز على السعودية بهدف دون مقابل.

