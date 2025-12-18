خبر في الجول - عرض لـ منتخب مصر لخوض بطولة ودية بمشاركة الأرجنتين وإسبانيا وقطر

تلقى اتحاد الكرة المصري عرضا من أحد الشركات لخوض دورة ودية دولية في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات الأرجنتين وإسبانيا وقطر.

ومن المنتظر أن يلتقي منتخبا الأرجنتين وإسبانيا في بطولة فيناليسيما في شهر مارس المقبل في قطر حسبما أعلن اليوم الخميس. (طالع التفاصيل)

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن منتخب مصر سيواجه إسبانيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن العرض لم تتم مناقشته حتى الآن لاتخاذ القرار النهائي بسبب الانشغال بالتحضير لكأس أمم إفريقيا أولا.

وعلم FilGoal.com أيضا أن العرض يشمل خوض مباراتين ستكون أحداها ضد إسبانيا أو الأرجنتين فيما ستكون الثانية ضد منتخب قطر.

ويستعد منتخب مصر حاليا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وسيبدأ تحضيراته لكأس العالم 2026 بدءا من مارس المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من بلجيكا وإيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026.

وستكون الدورة الودية فرصة لمواجهتين ضد منتخبين من آسيا وأوروبا قبل المونديال.

وخاض منتخب مصر بطولة دبي الودية في نوفمبر الماضي وخسر من أوزبكستان بنتيجة 2-0 وفاز على كاب فيردي بركلات الترجيح.