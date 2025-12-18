بذكريات نهائي كأس العالم.. المغرب بطل العرب في إثارة الـ 120 دقيقة ضد الأردن

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 20:55

كتب : إسلام أحمد

احتفال لاعبي المغرب بهدف أسامة طنان

توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025 بفوز مثير ومجنون على الأردن بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت لـ 120 دقيقة.

سجل للمغرب أسامة طنان وعبد الرازق حمد الله (2) وسجل للأردن علي علوان (2).

اليوم تحل الذكرى الثالثة لنهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والذي توج به التانجو بقيادة ليونيل ميسي بعد إثارة بالغة استمرت لركلات الترجيح، على استاد لوسيل ملعب نهائي اليوم.

أخبار متعلقة:
أمين عمر وعاشور يشاركان في معسكر الحكام المرشحين لـ كأس العالم 2026 كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات إلغاء مباراة المركز الثالث في كأس العرب بين الإمارات والسعودية أمم إفريقيا – موعد مران منتخب مصر الأول في المغرب

لاعبو الأردن والمغرب حاولوا محاكاة ما حدث مجددا بعد 3 سنوات فقدموا نسخة استثنائية لنهائي كأس العرب مثيرة ستبقى خالدة في الأذهان.

تقدم مبكر للمغرب، الأردن يقلب الطاولة بهدفين، وعودة مغربية عن طريق البديل ثم فوز وحسم اللقب.

وتعيش الكرة المغربية عام استثنائي عبر تاريخها ففي 2025 حققت العديد من النجاحات والتتويجات على مستوى الرجال والسيدات والأندية والمنتخبات.

بطل أمم إفريقيا تحت 17 عاما

بطل أمم إفريقيا للمحليين

وصيف أمم إفريقيا تحت 20 عاما

بطل كأس العالم تحت 20 عاما

بطل كأس العرب

نهضة بركان بطل الكونفدرالية

وصيف أمم إفريقيا سيدات

الجيش الملكي بطل إفريقيا للسيدات

والآن أصبح منتخب المغرب بطل العرب للمرة الثانية بعدما توج باللقب في 2012 من قبل.

وارتقى المغرب في المركز الثاني بقائمة المتوجين باللقب بالتساوي مع السعودية برصيد لقبين، فيما يظل العراق الأكثر تتويجا برصيد 4 ألقاب.

تتويج المغرب يؤكد قوة الكرة العربية الإفريقية والتي حسمت لقب كأس العرب للمرة الثانية بعد الجزائر في 2021.

ولا يزال منتخب الأردن يبحث اللقب الأول في تاريخه، فبعدما خسر نهائي كأس آسيا 2024 ونهائي كأس العرب 2025 وكلاهما على نفس الملعب، في لوسيل.

التشكيل

بدأ وليد أزارو في هجوم المغرب فيما جلس وليد الكرتي ومحمود بنتايك على مقاعد البدلاء.

فيما قاد علي علوان هجوم الأردن وتواجد يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى.

Image

وصف المباراة

كسر أسامة طنان حاجز الصمت في أول 4 دقائق بهدف من تسديدة صاروخية من قبل منتصف الملعب مستغلا تقدم يزيد أيو ليلى محرزا أول أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 12 منع أبو ليلى فرصة محققة من أزارو التي كادت أن تحسم المباراة مبكرا، وشتت الدفاع في الوقت المناسب قبل تدخل كريم البركاوي.

وسقط البركاوي بعد 4 دقائق أرضا متأثرا بإصابة عضلية وعوضه أسامة المهديوي في أول تغييرات المباراة.

هدأت المباراة بين الطرفين وفي الدقيقة 40 كاد طنان أن يضيف الهدف الثاني مستفيدا من تشتيت خاطئ من الحارس لكن الدفاع منع تسديدة طنان من أمام المرمى ببراعة ليُحسم الشوط الأول بتقدم مغربي.

في الشوط الثاني شارك عدي فاخوري وأدهم القريشي في تغييرين هجوميين من جمال سلامي.

لم ينتظر لاعبو الأردن كثيرا في الشوط الثاني الذي بدأوه بشكل مغاير، وفي الدقيقة 48 عرضية قابلها علي علوان برأسية قوية في الشباك محرزا التعادل.

في الدقيقة 64 عاد الحكم لتقنية الفيديو لوجود مطالبات لاحتساب ركلة جزاء للأردن بداعي وجود لمسة يد.

وبالفعل عاد الحكم لأرض الملعب معلنا أحقية النشامى في الحصول على ركلة جزاء.

وعلي علوان انبرى للركلة كما فعل 4 مرات من قبل وسددها في منتصف المرمى معلنا تقدم الأردن وإضافة الهدف السادس له في البطولة والخامس من علامة الجزاء.

دفاع الأردن استبسل في الدقيقة 76 في تشتيت من على خط المرمى.

فيما أجرى طارق السكتيوي 3 تغييرات هجومية للعودة في اللقاء وأنهاها بمشاركة محمود بنتايك في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 86 سجل عبد الرازق حمد الله هدف التعادل لكن الحكم المساعد أشهر راية التسلل، وسط اعتراضات ضخمة من لاعبي المغرب.

انتظر الحكم تقنية الفيديو والتي احتسبت الهدف لصالح المغرب بعد دقيقة لعدم وجود تسلل على هداف المغرب.

وفي الدقيقة 90+5 وبعد سلسلة تمريرات سدد علي علوان كرة من داخل الـ 18 مرت أعلى العارضة.

وبعدها بدقيقتين طالب لاعبو المغرب باحتساب ركلة جزاء لصالح حمد الله لكن الحكم رفض واستمر اللعب لتتحول الفرصة لمرتدة أردنية وانفراد علوان الذي سدد كرة منعها مهدي بنعبيد ببراعة.

الحكم أطلق صافرة النهاية معلنا اللجوء لشوطين إضافيين لحسم اللقب.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول، ومع ضربة البداية الأردنية، تمريرة طولية صوب مهند أبو طه الذي تسلم الكرة في الناحية اليسرى لمنطقة جزاء المغرب وأطلق تصويبة على الطائر سكنت الشباك.

لكن الحكم رفع يده عاليا بداعي وجود لمسة يد على لاعب الأردن قبل التسديد.

وفي الدقيقة 100 ومن ركلة حرة مباشرة للمغرب نُفذت من على قرب منطقة الجزاء تابع حمد الله ضربة مقصية مستفيدا من غياب الرقابة محرزا ثالث أهداف المغرب.

وكاد حسام أبو دهب أن يدرك التعادل سريعا للأردن لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 103.

حاول لاعبو المغرب إضافة الهدف الرابع لكن أبو ليلى كان في الموعد محافظا على حظوظ الأردن في العودة للقاء، واستمرت المباراة دون جديد في محاولات أخيرة لم تسفر عن أي شيء لتنتهي المباراة بتتويج المغرب.

المغرب الأردن كأس العرب
نرشح لكم
طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم طولان: دياب نزل على الكرة "بالباراشوت".. ورفضت محمود فايز لهذا السبب جمال سلامي يعلن حصوله على الجنسية الأردنية السلامي: عزف النشيد المغربي كان أصعب لحظة عشتها.. وفخور بما قدمه الأردن بنشرقي: أتمنى أن تستمر فرحة المغرب في كأس الأمم.. وهذا سبب غيابي حمد الله يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب المغرب كأس العرب - تقاسم البرونزية والجوائز المالية.. فيفا يعلن قراره النهائي بشأن مباراة السعودية والإمارات علوان الهداف وسيطرة مغربية على الجوائز الفردية لـ كأس العرب 2025
أخر الأخبار
كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود 2 ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - منتخب مصر يخوض مرانه الأول في المغرب 3 ساعة | منتخب مصر
كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري: نعتذر للجماهير بعد توديع الكأس والسوبر.. وهدفنا التأهل لدوري أبطال أوروبا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بعد انتقاله لكيل الألماني.. رسالة من مهاب سعيد لـ الأهلي والخطيب 3 ساعة | كرة يد
أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟ 4 ساعة | أمم إفريقيا
طولان: التنسيق مع المنتخب الأول؟ حسام حسن شتمني بالأب والأم 4 ساعة | منتخب مصر
طولان: دياب نزل على الكرة "بالباراشوت".. ورفضت محمود فايز لهذا السبب 4 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم
/articles/519451/بذكريات-نهائي-كأس-العالم-المغرب-بطل-العرب-في-إثارة-الـ-120-دقيقة-ضد-الأردن