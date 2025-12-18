بذكريات نهائي كأس العالم.. المغرب بطل العرب في إثارة الـ 120 دقيقة ضد الأردن

توج منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025 بفوز مثير ومجنون على الأردن بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت لـ 120 دقيقة.

سجل للمغرب أسامة طنان وعبد الرازق حمد الله (2) وسجل للأردن علي علوان (2).

اليوم تحل الذكرى الثالثة لنهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والذي توج به التانجو بقيادة ليونيل ميسي بعد إثارة بالغة استمرت لركلات الترجيح، على استاد لوسيل ملعب نهائي اليوم.

لاعبو الأردن والمغرب حاولوا محاكاة ما حدث مجددا بعد 3 سنوات فقدموا نسخة استثنائية لنهائي كأس العرب مثيرة ستبقى خالدة في الأذهان.

تقدم مبكر للمغرب، الأردن يقلب الطاولة بهدفين، وعودة مغربية عن طريق البديل ثم فوز وحسم اللقب.

وتعيش الكرة المغربية عام استثنائي عبر تاريخها ففي 2025 حققت العديد من النجاحات والتتويجات على مستوى الرجال والسيدات والأندية والمنتخبات.

بطل أمم إفريقيا تحت 17 عاما

بطل أمم إفريقيا للمحليين

وصيف أمم إفريقيا تحت 20 عاما

بطل كأس العالم تحت 20 عاما

بطل كأس العرب

نهضة بركان بطل الكونفدرالية

وصيف أمم إفريقيا سيدات

الجيش الملكي بطل إفريقيا للسيدات

والآن أصبح منتخب المغرب بطل العرب للمرة الثانية بعدما توج باللقب في 2012 من قبل.

وارتقى المغرب في المركز الثاني بقائمة المتوجين باللقب بالتساوي مع السعودية برصيد لقبين، فيما يظل العراق الأكثر تتويجا برصيد 4 ألقاب.

تتويج المغرب يؤكد قوة الكرة العربية الإفريقية والتي حسمت لقب كأس العرب للمرة الثانية بعد الجزائر في 2021.

ولا يزال منتخب الأردن يبحث اللقب الأول في تاريخه، فبعدما خسر نهائي كأس آسيا 2024 ونهائي كأس العرب 2025 وكلاهما على نفس الملعب، في لوسيل.













































التشكيل

بدأ وليد أزارو في هجوم المغرب فيما جلس وليد الكرتي ومحمود بنتايك على مقاعد البدلاء.

فيما قاد علي علوان هجوم الأردن وتواجد يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى.

وصف المباراة

كسر أسامة طنان حاجز الصمت في أول 4 دقائق بهدف من تسديدة صاروخية من قبل منتصف الملعب مستغلا تقدم يزيد أيو ليلى محرزا أول أهداف اللقاء.

وفي الدقيقة 12 منع أبو ليلى فرصة محققة من أزارو التي كادت أن تحسم المباراة مبكرا، وشتت الدفاع في الوقت المناسب قبل تدخل كريم البركاوي.

وسقط البركاوي بعد 4 دقائق أرضا متأثرا بإصابة عضلية وعوضه أسامة المهديوي في أول تغييرات المباراة.

هدأت المباراة بين الطرفين وفي الدقيقة 40 كاد طنان أن يضيف الهدف الثاني مستفيدا من تشتيت خاطئ من الحارس لكن الدفاع منع تسديدة طنان من أمام المرمى ببراعة ليُحسم الشوط الأول بتقدم مغربي.

في الشوط الثاني شارك عدي فاخوري وأدهم القريشي في تغييرين هجوميين من جمال سلامي.

لم ينتظر لاعبو الأردن كثيرا في الشوط الثاني الذي بدأوه بشكل مغاير، وفي الدقيقة 48 عرضية قابلها علي علوان برأسية قوية في الشباك محرزا التعادل.

في الدقيقة 64 عاد الحكم لتقنية الفيديو لوجود مطالبات لاحتساب ركلة جزاء للأردن بداعي وجود لمسة يد.

وبالفعل عاد الحكم لأرض الملعب معلنا أحقية النشامى في الحصول على ركلة جزاء.

وعلي علوان انبرى للركلة كما فعل 4 مرات من قبل وسددها في منتصف المرمى معلنا تقدم الأردن وإضافة الهدف السادس له في البطولة والخامس من علامة الجزاء.

دفاع الأردن استبسل في الدقيقة 76 في تشتيت من على خط المرمى.

فيما أجرى طارق السكتيوي 3 تغييرات هجومية للعودة في اللقاء وأنهاها بمشاركة محمود بنتايك في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 86 سجل عبد الرازق حمد الله هدف التعادل لكن الحكم المساعد أشهر راية التسلل، وسط اعتراضات ضخمة من لاعبي المغرب.

انتظر الحكم تقنية الفيديو والتي احتسبت الهدف لصالح المغرب بعد دقيقة لعدم وجود تسلل على هداف المغرب.

وفي الدقيقة 90+5 وبعد سلسلة تمريرات سدد علي علوان كرة من داخل الـ 18 مرت أعلى العارضة.

وبعدها بدقيقتين طالب لاعبو المغرب باحتساب ركلة جزاء لصالح حمد الله لكن الحكم رفض واستمر اللعب لتتحول الفرصة لمرتدة أردنية وانفراد علوان الذي سدد كرة منعها مهدي بنعبيد ببراعة.

الحكم أطلق صافرة النهاية معلنا اللجوء لشوطين إضافيين لحسم اللقب.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول، ومع ضربة البداية الأردنية، تمريرة طولية صوب مهند أبو طه الذي تسلم الكرة في الناحية اليسرى لمنطقة جزاء المغرب وأطلق تصويبة على الطائر سكنت الشباك.

لكن الحكم رفع يده عاليا بداعي وجود لمسة يد على لاعب الأردن قبل التسديد.

وفي الدقيقة 100 ومن ركلة حرة مباشرة للمغرب نُفذت من على قرب منطقة الجزاء تابع حمد الله ضربة مقصية مستفيدا من غياب الرقابة محرزا ثالث أهداف المغرب.

وكاد حسام أبو دهب أن يدرك التعادل سريعا للأردن لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 103.

حاول لاعبو المغرب إضافة الهدف الرابع لكن أبو ليلى كان في الموعد محافظا على حظوظ الأردن في العودة للقاء، واستمرت المباراة دون جديد في محاولات أخيرة لم تسفر عن أي شيء لتنتهي المباراة بتتويج المغرب.