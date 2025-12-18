انتهت السوبر الإيطالي - ميلان (0)-(2) نابولي.. البارتينوبي للنهائي

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

هدف ديفيد نيريس - نابولي - ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد نابولي في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتقام المباراة في ملعب الأول بارك في السعودية وتبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومذاعة عبر قنوات ثمانية الرياضية السعودية.

ويشارك نابولي بوصفه بطل الدوري الإيطالي، وميلان كونه وصيف كأس إيطاليا الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
تشكيل السوبر الإيطالي - بوليسيتش أساسي مع ميلان.. وهويلوند يقود هجوم نابولي المتنافسون يتساقطون.. نابولي يخسر من أودينيزي كونتي: الإرهاق أثر على نابولي أمام بنفيكا أبطال أوروبا - بنفيكا يفوز على نابولي بثنائية.. ويوفنتوس يحقق انتصاره الثاني تواليا

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنتر ضد بولونيا والتي ستقام غدا الجمعة.

ويحمل ميلان لقب السوبر 8 مرات آخرها الموسم الماضي، فيما يحمل نابولي اللقب مرتين من قبل آخرها في 2014.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 63: هويلوند يضيف الهدف الثاني لنابولي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جوووول أووووول نيريس يسجل الأول لنابولي

بداية اللقاء

ميلان نابولي السوبر الإيطالي
نرشح لكم
السوبر الإيطالي - نابولي إلى النهائي بإقصاء ميلان بثنائية آس: منتخب مصر يواجه إسبانيا قبل فيناليسما في مارس 2026 تشكيل السوبر الإيطالي - بوليسيتش أساسي مع ميلان.. وهويلوند يقود هجوم نابولي استاد لوسيل يستضيف نهائي كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين.. وموعد المباراة السوبر الإيطالي - مؤتمر مدرب بولونيا: ليس لدينا ما نخسره أمام إنتر.. وهذا موقف إيموبيلي تقرير: إنتر يستهدف جناح روما بعد خضوع دومفريس للجراحة تقرير: برشلونة وبايرن ميونيخ مهتمان بمصير مستقبل فلاهوفيتش مع يوفنتوس كالتشيو ميركاتو: عرض إيكاردي على ثلاثي الدوري الإيطالي.. واهتمام إسباني
أخر الأخبار
السلامي: عزف النشيد المغربي كان أصعب لحظة عشتها.. وفخور بما قدمه الأردن 2 دقيقة | كأس العرب
بنشرقي: أتمنى أن تستمر فرحة المغرب في كأس الأمم.. وهذا سبب غيابي 4 دقيقة | كأس العرب
حمد الله يعلن اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب المغرب 8 دقيقة | كأس العرب
أمم إفريقيا - شايبي: مواجهة مرموش والسخيري؟ سنتبادل القمصان في النهاية وأتمنى أن يخسرا 25 دقيقة | أمم إفريقيا
السوبر الإيطالي - نابولي إلى النهائي بإقصاء ميلان بثنائية 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - تقاسم البرونزية والجوائز المالية.. فيفا يعلن قراره النهائي بشأن مباراة السعودية والإمارات ساعة | كأس العرب
خبر في الجول - عرض لـ منتخب مصر لخوض بطولة ودية بمشاركة الأرجنتين وإسبانيا وقطر ساعة | منتخب مصر
آس: منتخب مصر يواجه إسبانيا قبل فيناليسما في مارس 2026 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر 4 تقرير أردني يكشف مدة غياب النعيمات.. وموقفه من كأس العالم
/articles/519450/مباشر-السوبر-الإيطالي-ميلان-0-2-نابولي-جووووول-الثاااني