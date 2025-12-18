انتهت السوبر الإيطالي - ميلان (0)-(2) نابولي.. البارتينوبي للنهائي

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

هدف ديفيد نيريس - نابولي - ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ضد نابولي في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وتقام المباراة في ملعب الأول بارك في السعودية وتبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومذاعة عبر قنوات ثمانية الرياضية السعودية.

ويشارك نابولي بوصفه بطل الدوري الإيطالي، وميلان كونه وصيف كأس إيطاليا الموسم الماضي.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنتر ضد بولونيا والتي ستقام غدا الجمعة.

ويحمل ميلان لقب السوبر 8 مرات آخرها الموسم الماضي، فيما يحمل نابولي اللقب مرتين من قبل آخرها في 2014.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 63: هويلوند يضيف الهدف الثاني لنابولي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جوووول أووووول نيريس يسجل الأول لنابولي

بداية اللقاء

ميلان نابولي السوبر الإيطالي
