كأس عاصمة مصر - التعادل الأول في المجموعة.. البنك ومودرن يتقاسمان النقاط

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 20:36

كتب : FilGoal

البنك الأهلي - مودرن سبورت

فرض التعادل نفسه بين البنك الأهلي ومودرن سبورت في افتتاح الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

وأقيم اللعب في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتقدم مودرن سبورت بهدف في الدقيقة 14 من غنام محمد.

وأدرك أحمد أمين قفة التعادل للبنك في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.

وكان البنك قد بدأ المشوار بالفوز بنتيجة 6-1 على بيراميدز في الجولة الأولى.

فيما يخوض مودرن سبورت أولى مبارياته في البطولة هذا الموسم.

التعادل أبقى البنك الأهلي في الصدارة برصيد 4 نقاط.

فيما حقق مودرن سبورت نقطته الأولى وأصبح رابعا في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة أيضا فرق الجونة وبتروجت ووادي دجلة والإسماعيلي وبيراميدز.

ويتأهل أول وثاني وأفضل فريقين احتلا المركز الثالث إلى ربع نهائي البطولة.

ويحمل سيراميكا كليوباترا اللقب في آخر 3 نسخ، فيما فاز مودرن سبورت بلقب النسخة الأولى.

البنك الأهلي مودرن سبورت كأس عاصمة مصر
