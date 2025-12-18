تشكيل السوبر الإيطالي - بوليسيتش أساسي مع ميلان.. وهويلوند يقود هجوم نابولي

يبدأ كريستيان بوليسيتش في هجوم ميلان وراسموس هويلوند في هجوم نابولي في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025.

وتقام المباراة في ملعب الأول بارك في السعودية وتبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومذاعة عبر قنوات ثمانية الرياضية السعودية.

ويجلس روميلو لوكاكو مهاجم نابولي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة ضمن اختيارات أنطونيو كونتي.

وفضل ماسميليانو أليجري مدرب ميلان إبقاء يوسف فوفانا ولوكا مودريتش على مقاعد البدلاء في غياب رافائيل لياو بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ميلان

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: فيكايو توموري – كوني دي فينتر – ستراهينيا بافلوفيتش

الوسط: أليكسيس ساليميكيرس – روبن لوفتس تشك – أرودن ياشاري – أدريان رابيو – بيرفس إستوبينيان

الهجوم: كريستوفر نكونكو – كريستيان بوليسيتش

وجاء تشكيل نابولي

حراسة المرمى: فانيا ميلينكوفيتش سافيتش

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – جوان جيسوس

الوسط: ماتيو بوليتانو – ستانيسلاف لوبوتكا – سكوت ماكتومنياي – ليوناردو سبينازولا

الهجوم: ديفيد نيريس – راسموس هويلوند – إيلف إلماس

ويشارك نابولي بوصفه بطل الدوري الإيطالي، وميلان كونه وصيف كأس إيطاليا الموسم الماضي.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة إنتر ضد بولونيا والتي ستقام غدا الجمعة.

ويحمل ميلان لقب السوبر 8 مرات آخرها الموسم الماضي، فيما يحمل نابولي اللقب مرتين من قبل آخرها في 2014.