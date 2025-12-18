أمين عمر وعاشور يشاركان في معسكر الحكام المرشحين لـ كأس العالم 2026

أعلن اتحاد الكرة المصري مشاركة أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم في يونيو 2026.

ويُقام معسكر الإعداد للحكام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 حتى 27 من شهر فبراير 2026.

كما يشارك محمود عاشور في معسكر حكام الفيديو المساعد الذي يُنظمه فيفا وتستضيفه قطر خلال الفترة من 3 الى 5 فبراير المقبل.

ويشارك عاشور 26 حكما من عدة دول في العالم، ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة معسكرات فيفا التي تحتضنها قطر استعداداً لكأس العالم 2026.

وشارك أمين عمر في بطولة كأس العرب 2025 وكأس إنتركونتيننتال 2025 الشهر الجاري.

كما يشارك أمين عمر في كأس أمم إفريقيا 2025 التي تبدأ في المغرب يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويتواجد محمود عاشور في أمم إفريقيا كحكم تقنية فيديو.

