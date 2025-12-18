مدرب الزمالك السابق.. أوسوريو يخوض تجربته الثالثة في البرازيل

أعلن نادي ريمو الصاعد حديثا للدوري البرازيلي تعيين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مديرا فنيا للفريق بدءا من 2026.

وتأهل الفريق البرازيلي للعب مع الكبار باحتلال المركز الرابع في موسم 2025 من الدرجة الثانية البرازيلية.

وستكون تلك ثالث تجربة لمدرب الزمالك السابق في البرازيل بعدما درب من قبل ساو باولو وأتلتيكو باراناينسي.

يخوض ريمو الموسم رقم 16 له في الدوري البرازيلي تاريخيا، علما بأن موسم 1993 هو الأفضل له تاريخيا باحتلال المركز الثامن آنذاك.

O experiente, Juan Carlos Osório de 64 anos é o novo técnico do Clube do Remo! ⚽️🦁 No currículo, uma Copa do Mundo com a seleção mexicana em 2018. 🇲🇽 Seu último Clube foi o Tijuana-MEX. No Brasil trabalhou pelo Athletico-PR e São Paulo. Que seja uma trajetória vitoriosa.… pic.twitter.com/dq2rx199xQ — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) December 18, 2025

وقاد أوسوريو البالغ 64 عاما فرق مييوناريوس الكولومبي ونيويورك ريد بولز الأمريكي وأونس كالداس الكولومبي ومنتخبي المكسيك وباراجواي، وتيهوانا المكسيكي.

وحقق الكولومبي 6 ألقاب في مسيرته التدريبية.

ورحل أوسوريو عن تدريب الزمالك في نوفمبر 2023 بعد ما يقارب 7 أشهر منذ توليه مسؤولية تدريب الأبيض.

وقاد أوسوريو الزمالك خلال 25 مباراة وحقق الفوز في 13 وتعادل في 6 وخسر 6 مباريات آخرين.

وخلال الـ 25 مباراة استقبل الزمالك تحت قيادة أوسوريو 32 هدفا بينما سجل 51.