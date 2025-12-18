مباشر نهائي كأس العرب - الأردن (2)-(3) المغرب.. جووووول التقــــدم للأسود

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

هدف واحتفال علي علوان لاعب الأردن ضد المغرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المغرب ضد الأردن في نهائي كأس العرب 2025.

ويستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية والتي تبدأ في السادسة مساءً.

وتأهل المغرب للنهائي بالفوز على الإمارات، فيما تأهل الأردن للنهائي على حساب السعودية.

وتوج منتخب المغرب باللقب مرة وحيدة في 2012. فيما يعد أفضل إنجاز أردني الوصول للمركز الرابع في نسخة 1988.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

لمشاهدة المباراة من هنـــــــــــــــــــــــــــا

--

ق 100: جووووول التقــــدم للأسود عن طريق حمد الله مستفيدا من غياب الرقابة

ق 92: الحكم يلغي الهدف بداعي لمسة يد

ق 91: جوووووول أبو طه يسجل هدفا مدويا بتسديدة رائعة

بداية الشوط الإضافي الأول

إلى شوطين إضافيين

ق 90+6: مطالبات بركلة جزاء للمغرب لحمد الله بداعي وجود عرقلة الحكم يرفض احتسابها ترتد للأردن وانفراد علي علوان الذي يسدد كرة يمنعها الحارس ببراعة.

ق 90+5: سلسلة تمريرات وتسديدة علوان تمر أعلى العارضة في فرصة خطيرة للأردن

ق 88: تقنية الفيديو تحتسب الهدف والتعادل للمغرب

ق 87: جوووول التعاااادل لكن الحكم يشهر راية التسلل

ق 76: تشتيت جديد من على الخط للدفاع الأردني

ق 68: علي علوان يسجل الثاني للأردن من ركلة جزاء ويقلب الطاولة

ق 65: ركلة جزاء للأردن بعد لمسة يد على مدافع المغرب

ق 64: الحكم يعود لتقنية الفيديو لوجود شكوك حول ركلة جزاء للأردن

ق 48: جوووول التعااااادل علي علوان يسجل برأسية هدف التعادل للأردن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: طنان لم يستغل خطأ الحارس وتسديدته يشتتها الدفاع من أمام المرمى

ق 16: مشاركة المهديوي بدلا من البركاوي الذي خرج متأثرا بإصابة عضلية

ق 12: يزيد أبو ليلي يتصدى لتسديدة أزارو والدفاع يشتت قبل البركاوي

ق 4: جوووول راااائع من أسامة طنان بتسديدة من قبل منتصف الملعب مستغلا خروج الحارس

بداية اللقاء

نهائي كأس العرب كأس العرب الأردن المغرب
