تشكيل نهائي كأس العرب - أزارو يقود هجوم المغرب.. وعلوان أساسي مع الأردن

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 17:32

كتب : FilGoal

وليد أزارو - المغرب - عمان

يبدأ وليد أزارو في هجوم المغرب وعلي علوان في هجوم الأردن في نهائي كأس العرب في قطر 2025.

ويستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية والتي تبدأ في السادسة مساءً.

وسجل أزارو هدفا بقميص المغرب في مباراة ربع النهائي ضد سوريا، فيما يتصدر علي علوان ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.

أخبار متعلقة:
إلغاء مباراة المركز الثالث في كأس العرب بين الإمارات والسعودية استاد لوسيل يستضيف نهائي كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين.. وموعد المباراة رومانو: برشلونة أبدى اهتمام جادا لضم حمزة عبد الكريم.. ولا يوجد اتفاق نهائي كرة سلة - الخطيب يكرم فريق السيدات بعد التتويج بلقب إفريقيا في حضور رئيس سبورتنج

وجاء تشكيل المغرب

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد

خط الدفاع: محمد بولكسوت - مروان سعدان - سفيان بوفتيني - حمزة الموساوي

خط الوسط: أنس باش - محمد ربيع حريمات - أسامة طنان

خط الهجوم: كريم البركاوي - وليد أزارو - أمين زحزوح

فيما جاء تشكيل الأردن

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب – سعد الروسان - حسام أبو الذهب

خط الوسط: عصام السميري - عامر جاموس – نزار الرشدان - مهند أبو طه

خط الهجوم: محمود أبو زريق - علي علوان - محمود مرضي

وتأهل المغرب للنهائي بالفوز على الإمارات، فيما تأهل الأردن للنهائي على حساب السعودية.

وتوج منتخب المغرب باللقب مرة وحيدة في 2012.

فيما يعد أفضل إنجاز أردني الوصول للمركز الرابع في نسخة 1988.

تشكيل نهائي كأس العرب كأس العرب 2025 المغرب الأردن
نرشح لكم
كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات مباشر نهائي كأس العرب - الأردن (3)-(2) المغرب.. جوووووول راااااائع إلغاء مباراة المركز الثالث في كأس العرب بين الإمارات والسعودية بي إن سبورتس: تأجيل مباراة السعودية والإمارات حتى إشعار آخر مباشر في كأس العرب - السعودية (0)-(0) الإمارات.. توقف المباراة بسبب الأمطار تشكيل كأس العرب - الدوسري والبريكان يقودان هجوم السعودية.. وتغييرات بالجملة في الإمارات الاتحاد العربي يحتفي بمرور 50 عاما على تأسيسه بإقامة معرضا في الدوحة مواعيد مباريات الخميس 18 ديسمبر 2025.. نهائي كأس العرب والسوبر الإيطالي
أخر الأخبار
كرة يد - المصري الأول.. مهاب سعيد ينضم لـ كيل الألماني 57 دقيقة | كرة يد
أمين عمر وعاشور يشاركان في معسكر الحكام المرشحين لـ كأس العالم 2026 ساعة | في المونديال
كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات ساعة | كأس العرب
مدرب الزمالك السابق.. أوسوريو يخوض تجربته الثالثة في البرازيل ساعة | أمريكا
أمم إفريقيا - عدد البدلاء وشهادة لـ صلاح.. تفاصيل اجتماع كاف التنظيمي لـ منتخب مصر 2 ساعة | أمم إفريقيا
مباشر نهائي كأس العرب - الأردن (3)-(2) المغرب.. جوووووول راااااائع 2 ساعة | كأس العرب
تشكيل نهائي كأس العرب - أزارو يقود هجوم المغرب.. وعلوان أساسي مع الأردن 2 ساعة | كأس العرب
رومانو: برشلونة أبدى اهتمام جادا لضم حمزة عبد الكريم.. ولا يوجد اتفاق نهائي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر
/articles/519441/تشكيل-نهائي-كأس-العرب-أزارو-يقود-هجوم-المغرب-وعلوان-أساسي-مع-الأردن