تشكيل نهائي كأس العرب - أزارو يقود هجوم المغرب.. وعلوان أساسي مع الأردن

يبدأ وليد أزارو في هجوم المغرب وعلي علوان في هجوم الأردن في نهائي كأس العرب في قطر 2025.

ويستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية والتي تبدأ في السادسة مساءً.

وسجل أزارو هدفا بقميص المغرب في مباراة ربع النهائي ضد سوريا، فيما يتصدر علي علوان ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.

وجاء تشكيل المغرب

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد

خط الدفاع: محمد بولكسوت - مروان سعدان - سفيان بوفتيني - حمزة الموساوي

خط الوسط: أنس باش - محمد ربيع حريمات - أسامة طنان

خط الهجوم: كريم البركاوي - وليد أزارو - أمين زحزوح

فيما جاء تشكيل الأردن

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب – سعد الروسان - حسام أبو الذهب

خط الوسط: عصام السميري - عامر جاموس – نزار الرشدان - مهند أبو طه

خط الهجوم: محمود أبو زريق - علي علوان - محمود مرضي

وتأهل المغرب للنهائي بالفوز على الإمارات، فيما تأهل الأردن للنهائي على حساب السعودية.

وتوج منتخب المغرب باللقب مرة وحيدة في 2012.

فيما يعد أفضل إنجاز أردني الوصول للمركز الرابع في نسخة 1988.