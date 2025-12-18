رومانو: برشلونة أبدى اهتمام جادا لضم حمزة عبد الكريم.. ولا يوجد اتفاق نهائي

لا يزال برشلونة مهتما بضم حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

قبل أيام، كشف مصدر من النادي الأهلي تلقي عرض رسمي من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم لاعب الفريق.

وكشف فابريزيو رومانو أن برشلونة أبدى اهتماما جادا بضم حمزة عبد الكريم موهبة الأهلي.

وأشار رومانو إلى أنه قد جرت محادثات أولية الشهر الماضي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

ويعتبر عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عاما، كواحد من أبرز مواهب الكرة الإفريقية بعد أن تألق بشكل لافت في كأس العالم تحت 17 عاما التي أقيمت في قطر.

ولفت اللاعب الأنظار بحصوله على لقب رجل المباراة في أكثر من مواجهة، كما سجل هدفين أمام هايتي وفنزويلا.

وتواجد عبد الكريم في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والذي ودع فيه منتخب مصر من دور الـ 32 أمام سويسرا.

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.