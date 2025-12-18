استاد لوسيل يستضيف نهائي كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين.. وموعد المباراة

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 16:21

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - لامين جمال

أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" لكرة القدم عن موعد مواجهة كأس فيناليسيما بين بطلي أوروبا وكوبا أمريكا بشكل رسمي.

أخبار متعلقة:
رفقة ميسي ودي بول.. لويس سواريز مستمر مع إنتر ميامي لموسم جديد ذا بيست - الكشف عن اختيارات ميسي في الأفضل.. وغياب رونالدو تمثال وغضب جماهيري.. أزمة مع بداية جولة ميسي في الهند للموسم الثاني على التوالي.. ميسي أفضل لاعب في الدوري الأمريكي 2025

وتقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية.

ويستضيف ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة نهائي كأس فيناليسيما في مارس المقبل.

وتقام المباراة يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026 في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر.

وتجمع المباراة بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2024، ومنتخب إسبانيا بطل يورو 2024.

وأكد أليخاندرو دومينجيز رئيس كونميبول أن المباراة تمثل أكثر من مجرد بطولة، كونها رمزا للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية وفرصة للجماهير لمتابعة حدث تاريخي.

من جانبه، أوضح ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا أن اللقاء يجسد وحدة قارتين كرويتين ويعكس الانتشار العالمي لكرة القدم، متوقعا سهرة كروية مميزة على أعلى مستوى.

يذكر أن الأرجنتين كانت قد توجت بلقب فيناليسيما 2022 بعد الفوز على إيطاليا بثلاثية دون رد في ملعب ويمبلي بلندن.

وكانت قد أقيمت نفس الفكرة بنسختين سابقتين في 1985 و1993.

وحقق منتخب فرنسا وقتها لقب 1985 بالفوز على أوروجواي بهدفين دون مقابل.

بينما توجت الأرجنتين على حساب الدنمارك في 1993 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل تنظيم المباراة وطرح التذاكر خلال الأسابيع المقبلة.

فيناليسيما إسبانيا الأرجنتين
نرشح لكم
السوبر الإيطالي - مؤتمر مدرب بولونيا: ليس لدينا ما نخسره أمام إنتر.. وهذا موقف إيموبيلي تقرير: إنتر يستهدف جناح روما بعد خضوع دومفريس للجراحة تقرير: برشلونة وبايرن ميونيخ مهتمان بمصير مستقبل فلاهوفيتش مع يوفنتوس كالتشيو ميركاتو: عرض إيكاردي على ثلاثي الدوري الإيطالي.. واهتمام إسباني جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب جوارديولا: لو كان مرموش معنا لما لعبت بهذه الطريقة أمام برينتفورد الـ 750 في مسيرة مورينيو.. بنفيكا يتأهل لربع نهائي كأس البرتغال بوتافوجو يعلن إقالة دافيدي أنشيلوتي
أخر الأخبار
كأس العرب - فيفا يعلن قراره بشأن مباراة السعودية والإمارات 22 دقيقة | كأس العرب
مدرب الزمالك السابق.. أوسوريو يخوض تجربته الثالثة في البرازيل 39 دقيقة | أمريكا
أمم إفريقيا - عدد البدلاء وشهادة لـ صلاح.. تفاصيل اجتماع كاف التنظيمي لـ منتخب مصر ساعة | أمم إفريقيا
استراحة نهائي كأس العرب - الأردن (0)-(1) المغرب.. نهاية الشوط الأول ساعة | كأس العرب
تشكيل نهائي كأس العرب - أزارو يقود هجوم المغرب.. وعلوان أساسي مع الأردن ساعة | كأس العرب
رومانو: برشلونة أبدى اهتمام جادا لضم حمزة عبد الكريم.. ولا يوجد اتفاق نهائي ساعة | ميركاتو
إلغاء مباراة المركز الثالث في كأس العرب بين الإمارات والسعودية ساعة | كأس العرب
استاد لوسيل يستضيف نهائي كأس فيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين.. وموعد المباراة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - محلل أداء فلسطين: أمين عمر أسوأ حكم.. ولا ينفعنا حكام "من هنا" 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: النعيمات خرج من حساباتنا.. وهذا الثنائي بدل منه 3 تقرير: نيجيريا تتقدم بالتماس إلى فيفا وتطالب بالتأهل لملحق كأس العالم بدلا من الكونغو 4 تعليق من الزمالك على بيان النيابة العامة بشأن أرض 6 أكتوبر
/articles/519438/استاد-لوسيل-يستضيف-نهائي-كأس-فيناليسيما-بين-إسبانيا-والأرجنتين-وموعد-المباراة