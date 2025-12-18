كرة سلة - الخطيب يكرم فريق السيدات بعد التتويج بلقب إفريقيا في حضور رئيس سبورتنج

كرّم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، فريق سيدات كرة السلة بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على فيروفيارو الموزمبيقي ليحقق لقب إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وشهد تكريم مجلس إدارة الأهلي، للاعبات الفريق تواجد كل من أحمد حسن رئيس نادي سبورتنج السكندري وهاجر عامر قائدة فريق سيدات سبورتنج.

ولعبت هاجر عامر مع الأهلي خلال بطولة إفريقيا للأندية، وتوجت رفقة سيدات الأهلي باللقب.

كما حصلت هاجر عامر على جائزتي أفضل لاعبة في مركزها بالإضافة لأكثر لاعبة تحقيقا للمتابعات تحت السلة.

ويلعب الأهلي أمام سبورتنج مساء الأحد المقبل على لقب كأس السوبر المصري للسيدات على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الأهلي قد توج بلقب بطولة إفريقيا للسيدات منذ أيام بعد الفوز على فيروفيارو الموزمبيقي.

كما توجت سيدات الأهلي بأول ألقاب الموسم بعد حصد لقب دوري المرتبط أمام سبورتنج.

وسبق وأن حصد فريق سيدات الأهلي لقب السوبر المصري 4 مرات.

بينما توجت سيدات سبورتنج بالسوبر مرة وحيدة من قبل.