اسكواش - بالم هيلز تستضيف بطولة العالم في مايو

تستعد شركة بالم هيلز لاستضافة بطولة العالم للإسكواش التابعة لرابطة اللاعبين المحترفين PSA لموسم 2025–2026، والتي تعود من جديد إلى محافظة الجيزة خلال الفترة من 8 إلى 16 مايو 2026، بمشاركة 128 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم الإسكواش على مستوى العالم، يتنافسون على أعرق وأهم ألقاب اللعبة.

وكان نادي بالم هيلز الرياضي قد استضاف جانبًا من منافسات بطولة العالم لموسم 2023–2024، والتي شهدت تتويج المصرية نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا آنذاك، إلى جانب اللاعب البيروفي دييجو إلياس، بلقبي البطولة خلال ذلك الموسم.

وفي هذا السياق، قال أليكس جوف، الرئيس التنفيذي لرابطة محترفي الإسكواش (PSA): "نحن متحمسون للعودة إلى مصر، التي تستضيف أكبر بطولة في عالم الإسكواش، ويُعد نادي بالم هيلز الرياضي، بموقعه المميز، المكان الأنسب لما تحمله بطولة العالم من منافسات قوية".

وتابع "خاصة أن التتويج بلقب بطل العالم يمثل أعلى شرف في رياضة الإسكواش الاحترافية. وأتطلع لمتابعة الصراعات القوية على الألقاب، كما أتقدم بالشكر لفريق عمل نادي بالم هيلز الرياضي على دعمهم، ونتطلع إلى العمل عن كثب معهم خلال الأشهر المقبلة لتقديم بطولة استثنائية بكل المقاييس".

ومن جانبه، قال طارق عطية، رئيس شركة بالم سبورتس: «نفخر باستضافة بطولة العالم للإسكواش التابعة لرابطة اللاعبين المحترفين PSA مرة أخرى داخل نادي بالم هيلز الرياضي، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي لرياضة الإسكواش واستضافة الفعاليات الرياضية الدولية".

وأضاف "كما أن استضافة نخبة لاعبي العالم على أرض الجيزة تعكس قوة منشآتنا والتزامنا بتنظيم بطولات تُقام وفق أعلى المعايير الدولية، ونتطلع إلى تقديم بطولة على مستوى عالمي تحتفي بتميز هذه الرياضة، وتوفر تجربة استثنائية للاعبين والجماهير على حد سواء في مايو 2026، وذلك بالتعاون مع PSA وشركة iEvents".

ومن المقرر أن تغيب نوران جوهر عن المنافسة على اللقب هذا العام، عقب إعلان حملها، في الوقت الذي يعود فيه البيروفي دييجو إلياس للمشاركة مجددًا، سعيًا لانتزاع اللقب من المصنف الأول عالميًا مصطفى عسل، بطل النسخة الأخيرة التي أُقيمت في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وعلى صعيد السيدات، تتطلع البطلة المدافعة عن اللقب نور الشربيني إلى حصد لقبها العالمي التاسع، في إنجاز تاريخي غير مسبوق يمنحها الصدارة منفردة كأكثر اللاعبات تتويجًا في تاريخ البطولة، متقدمة على الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد.

وتُقام بطولة العالم للإسكواش التابعة لرابطة اللاعبين المحترفين PSA لموسم 2025–2026، بتنظيم شركة iEvents، وبالشراكة مع نادي بالم هيلز الرياضي، بإجمالي جوائز مالية تصل إلى 1.35 مليون دولار أمريكي.

وتسبق البطولة خمس بطولات تصفيات إقليمية تُقام في كل من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية خلال المراحل الأولى من عام 2026، على أن ينضم اللاعبون المتأهلون منها إلى نخبة المصنفين عالميًا ضمن الجدول الرئيسي للبطولة.

جدير بالذكر أنه سيتم بث جميع مباريات البطولة مباشرة عبر منصة SQUASHTV، إلى جانب شركاء البث الرسميين للاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش PSA، ولمزيد من المعلومات حول الجولة العالمية، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للاتحاد أو متابعة حساباته على منصات X وفيسبوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك وثريدز وواتساب ولينكدإن.