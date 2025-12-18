السوبر الإيطالي - مؤتمر مدرب بولونيا: ليس لدينا ما نخسره أمام إنتر.. وهذا موقف إيموبيلي

الخميس، 18 ديسمبر 2025

كتب : FilGoal

فينشينزو إيتاليانو - مدرب بولونيا

يثق فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في قدرات فريقه قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد إنتر.

ويلعب بولونيا ضد إنتر غدا الجمعة ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي.

وقال فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في مؤتمر صحفي:"فزنا بكأس إيطاليا بعد سنوات عديدة، لذلك استحققنا الوجود هنا، ونحن الآن في حالة جيدة وثقة كاملة. إنتر فريق قوي، لكننا سنلعب وفق إمكاناتنا، وربما تصل المباراة أمامهم لركلات الترجيح، وهناك فرق بين مباريات الدوري ومباريات الكؤوس".

وأضاف "ليس لدينا شيء لنخسره، فريقنا تطور كثيرا، ونسعى لتحقيق المزيد من الألقاب، ونحن سعداء بوجود عدد من مشجعينا الذين سافروا معنا وجاءوا للرياض، وسنحاول أن نفوز لأجلهم، لما قدموه من تضحيات".

وأتم مدرب بولونيا تصريحاته قائلا: "إيموبيلي ليس جاهزا لبدء المباراة، لكن ربما يشارك حسب مجريات اللقاء".

Image

وتلعب البطولة بنظام الـ4 فرق وتنقسم لدورين النصف النهائي والنهائي وتقام في المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراتي نصف النهائي يومي 18، و19 ديسمبر.

يلتقي نابولي أمام ميلان يوم 18 ديسمبر، فيما يلتقي بولونيا أمام إنتر يوم 19 أغسطس.

ويلتقي الفائزان يوم 22 ديسمبر في المباراة النهائية.

ويشارك في كأس السوبر الإيطالي فرق إنتر، وميلان، وبولونيا، ونابولي.

ويلتقي بطل الكأس بولونيا أمام وصيف الدوري إنتر، فيما يواجه بطل الدوري نابولي منافسه ميلان وصيف الكأس.

وتستضيف السعودية كأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة، والرابعة على التوالي.

واستضافت السعودية كأس السوبر الإيطالي بنظامه القديم عامي 2018، و2019.

كما تستضيف السعودية كأس السوبر الإيطالي بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق بدءًا من عام 2022 حتى العام الحالي.

وتوج ميلان ببطولة السوبر الإيطالي النسخة السابقة بعد الفوز على حساب إنتر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.

