بي إن سبورتس: تأجيل مباراة السعودية والإمارات حتى إشعار آخر

الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 15:00

كتب : FilGoal

الإمارات ضد السعودية - كأس العرب

تأجلت مباراة السعودية ضد الإمارات حتى إشعار آخر بحسب شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ولم يطلق حكم المباراة صافرة انطلاق الشوط الثاني من المباراة بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وبحسب بي إن سبورتس، فإن مباراة السعودية والإمارات تأجلت حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانتهت أحداث الشوط الاول من مباراة السعودية والإمارات بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتقام مباراة السعودية والإمارات على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب.

فيما يواجه المغرب نظيره الأردن في المباراة النهائية لكأس العرب عند الساعة السادسة مساء.

