بي إن سبورتس: تأجيل مباراة السعودية والإمارات حتى إشعار آخر

تأجلت مباراة السعودية ضد الإمارات حتى إشعار آخر بحسب شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

ولم يطلق حكم المباراة صافرة انطلاق الشوط الثاني من المباراة بسبب هطول الأمطار بغزارة.

وبحسب بي إن سبورتس، فإن مباراة السعودية والإمارات تأجلت حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانتهت أحداث الشوط الاول من مباراة السعودية والإمارات بالتعادل السلبي بدون أهداف.

شووف| أمطار غزيرة في استاد خليفة الدولي .. لاعبو السعودية والإمارات يتحدثون مع حكم المباراة عن صعوبة اللعب والحكم يوقف أنطلاق الشوط الثاني #كأس_العرب2025#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/v7eA9sCtWR — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 18, 2025

وتقام مباراة السعودية والإمارات على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب.

فيما يواجه المغرب نظيره الأردن في المباراة النهائية لكأس العرب عند الساعة السادسة مساء.