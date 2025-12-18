تقرير: إنتر يستهدف جناح روما بعد خضوع دومفريس للجراحة

دينزل دومفريز النادي : إنتر إنتر

يفكر إنتر في التعاقد مع البرازيلي ويسلي جناح روما، بعد إصابة دينزل دومفريس التي أجبرت النادي على البحث عن بدائل في الجهة اليمنى.

ومن المتوقع أن يعود دومفريس للملاعب من جديد في منتصف مارس المقبل.

وكشف موقع توتو ميركاتو أن إنتر قد أبدى اهتمامًا قويًا باللاعب البالغ 22 عامًا، والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة روما تحت قيادة جان بييرو جاسبريني.

ويُنظر إلى ويسلي كلاعب قادر على تعويض دور دومفريس دون تراجع كبير في المستوى.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يطلب روما مبلغا كبيرا للتخلي عنه ويتراوح بين 30 إلى 35 مليون يورو.

ويحصل ويسلي على راتب سنوي يقارب من 2 مليون يورو.

وخضع دومفريس لجراحة في الكاحل يوم الثلاثاء بأحد مستشفيات لندن، فيما لم يتم تحديد مدة غيابه بدقة لكن التقارير الأولية تشير لغيابه حتى منتصف مارس.

وقال دومفريس في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو "كان شهرًا صعبًا مليئًا بالمشاعر، لكن الجراحة تمت بنجاح والأسوأ أصبح خلفي الآن. أنا مركز على التعافي وسأفعل كل ما بوسعي للعودة إلى الملعب في أسرع وقت ممكن".

ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي عقب مرور 15 جولة برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ميلان.