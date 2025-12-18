برئاسة مرتجي.. وفد الأهلي في ألمانيا لبحث التعاون مع ريد بل لايبزيج

توجه صباح اليوم إلى ألمانيا وفد من النادي الأهلي وشركة الكرة، يضم خالد مرتجي ، أمين الصندوق، ونيرة علي، المدير التنفيذي للشركة.

ويسافر وفد الأهلي إلى ألمانيا وذلك لزيارة المقر الرئيسي لنادي ريد بل لايبزيج.

كما سيبحث الطرفين آليات التعاون مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

ويلتقي الوفد خلال الزيارة مع قيادات ريد بل؛ لمناقشة سبل التعاون والتي تهدف إلى تعزيز التطوير الفني الذي يجرى في قطاع الناشئين.

وكذلك المدربين واكتشاف رعاية المواهب وتنمية المهارات.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية في إطار رغبة متبادلة بين المؤسستين لتحديد إطار مشترك لتحقيق أهداف الطرفين.

كما تأتي أيضًا ضمن استراتيجية لشركة الأهلي لكرة القدم لفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة في مجال كرة القدم.