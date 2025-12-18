أمم إفريقيا – موعد مران منتخب مصر الأول في المغرب

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن أول تدريباته في المغرب تحضيرا لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

ووصلت بعثة منتخب مصر مساء أمس إلى المغرب، وتحديدا مدينة أغادير، استعدادا للمشاركة في البطولة.

ويخوض منتخب مصر في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة مرانه الأول على أحد الملاعب المخصصة للتدريب بمدينة أغادير.

ويستضيف المغرب منافسات كأس إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير.

وكان منتخب مصر قد اختتم استعداداته بمواجهة نيجيريا وديا بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف واحد.

ويترأس حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بعثة المنتخب في المغرب.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة زيمبابوي في تمام العاشرة من مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وكان من المقرر إقامة أمم إفريقيا في صيف 2025 بالمغرب لكن تم تأجيلها بسبب التعارض مع كأس العالم للأندية.

وتوج منتخب كوت ديفوار بلقب أمم إفريقيا 2023 والتي استضافتها كوت ديفوار بعد الفوز على نيجيريا.

ويستضيف المغرب البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1988 والتي توج بها الكاميرون.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).