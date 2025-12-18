مباشر في كأس العرب - السعودية (0)-(0) الإمارات.. توقف المباراة بسبب الأمطار
الخميس، 18 ديسمبر 2025 - 12:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السعودية ضد الإمارات بكأس العرب.
ويلعب منتخب السعودية ضد الإمارات ضمن مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب.
لمتابعة مباراة السعودية ضد الإمارات دقيقة بدقيقة من هنا.
تأجيل انطلاق الشوط الثاني بسبب هطول الأمطار بغزارة على استاد خليفة الدولي.
نهاية الشوط الأول
ق45 مطالبة باحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على فيليب مدافع الإمارات وحكم المباراة يقرر استكمال اللعب.
ق44 عرضية خطيرة من نواف بوشل وتصدي رائع من حمد المقبالي حارس مرمى منتخب الإمارات
ق19 سالم الدوسري يسجل هدفا وحكم المباراة يلغيه بداعي التسلل
ق11 هدف يضيع من يحيى الغساني مهاجم الإمارات والمرمى خالي
ق3 عرضية خطيرة من محمد أبو الشامات ترتطم بالعارضة ليضيع هدف محقق للمنتخب السعودي
انطلاق المباراة
