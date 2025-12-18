تقرير: برشلونة وبايرن ميونيخ مهتمان بمصير مستقبل فلاهوفيتش مع يوفنتوس

يواجه دوسان فلاهوفيتش فترة غياب طويلة بسبب الإصابة، لكن مستقبله خارج الملعب يواصل جذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية.

وكشف تقرير موقع كالتشيو ميركاتو أن أندية كبيرة تراقب وضع اللاعب بينما يقترب عقده مع يوفنتوس من الانتهاء.

لا يزال الثنائي برشلونة وبايرن ميونيخ مهتم بمستجدات الموقف، إذ يمكن أن تتحول حالة فلاهوفيتش إلى فرصة سوقية كبيرة إذا فشلت محادثات التجديد.

المهاجم الصربي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ إثر عملية جراحية بعد مباراة كالياري، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب نحو ثلاثة أشهر، مما أوقف زخم مستواه على أرض الملعب لكنه لم يقلل من الشائعات حول مستقبله التعاقدي.

عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس ممتد حتى 30 يونيو 2026، وهو ما يضعه بين أبرز اللاعبين الذين قد يصلون للسنة الأخيرة من عقودهم دون تجديد، وهو سيناريو يراقبه كبار الأندية الأوروبية عن كثب.

يوفنتوس لم يحرز تقدمًا في مفاوضات التجديد بعد، وغياب اللاعب الطويل يزيد من حالة عدم اليقين حول مستقبله، مع التركيز أولًا على تعافيه قبل النظر في خططه طويلة المدى، والتي ستشكل محور اهتمام الأندية في أسواق الانتقالات المقبلة.

وخاض فلاهوفيتش 20 مباراة مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري مسجلا 8 أهداف وصنع هدفين خلال 1000 دقيقة لعب.

وإجمالا المهاجم صاحب الـ 25 عاما 165 مباراة وسجل 66 هدفا وصنع 16 آخرين.

وانضم فلاهوفيتش إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا في شتاء 2022 مقابل 83.5 مليون يورو.